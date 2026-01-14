Activista denuncia que su imagen está siendo usada en una revista del ELN

Mientras María Alejandra Vallejos denuncia públicamente la violencia del ELN y exige la liberación de secuestrados, ese mismo grupo guerrillero utilizó su imagen, sin autorización y mediante un montaje digital, como portada de su revista Insurrección, según reveló la propia activista y vicepresidenta de la ONG Hijos de los Héroes Col. La denuncia fue hecha por Vallejos a través de sus redes sociales, luego de recibir una copia digital de la revista publicada por el ELN en su sitio web. Según explicó, la portada fue elaborada a partir de una fotografía que ella misma había difundido en julio de 2025, durante una jornada de activismo en la que exigía la liberación de militares, policías y otros secuestrados por esa guerrilla.

“Desgraciadamente, en la portada estoy yo. El ELN tomó una foto que yo publiqué en mis redes sociales, le cambió la frase al cartel que yo llevaba por la consigna lucha por el cambio”, denunció la activista. De acuerdo con su relato, la imagen original fue alterada con inteligencia artificial y el mensaje que aparecía en el cartel que ella sostenía fue reemplazado por una consigna distinta, con la que el grupo armado intentó asociarla a su discurso político. “Está usando mi imagen como portada de su revista Insurrección”, denunció. “Es importante mencionar que mi oposición a la política de paz total ha sido constante, mi denuncia frente a la pérdida de vidas de soldados y policías, mi denuncia frente al crecimiento de grupos armados, entre otros temas de interés nacional”. Lea también: MinDefensa responde a las denuncias de ‘chuzadas’ del MinJusticia (e) Idárraga, pero sigue sin aclararse qué hay detrás Vallejos señaló que la utilización de su imagen resulta especialmente grave por el contexto en el que fue tomada la fotografía. En ese momento, explicó, su activismo estaba dirigido justamente contra el ELN, al que responsabiliza por secuestros, asesinatos y otras violaciones de derechos humanos.