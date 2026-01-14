Activista denuncia que su imagen está siendo usada en una revista del ELN

Mientras María Alejandra Vallejos denuncia públicamente la violencia del ELN y exige la liberación de secuestrados, ese mismo grupo guerrillero utilizó su imagen, sin autorización y mediante un montaje digital, como portada de su revista Insurrección, según reveló la propia activista y vicepresidenta de la ONG Hijos de los Héroes Col.
La denuncia fue hecha por Vallejos a través de sus redes sociales, luego de recibir una copia digital de la revista publicada por el ELN en su sitio web. Según explicó, la portada fue elaborada a partir de una fotografía que ella misma había difundido en julio de 2025, durante una jornada de activismo en la que exigía la liberación de militares, policías y otros secuestrados por esa guerrilla.