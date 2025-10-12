Tragedia en el Reinado Nacional del Turismo: una carroza se desplomó en Girardot y dejó una persona muerta y 14 heridos

El desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo, celebrado la tarde del sábado 11 de octubre en Girardot, Cundinamarca, se convirtió en escenario de un grave accidente.

Una tractomula adaptada como carroza, que no hacía parte del evento oficial, perdió estabilidad en pleno recorrido y causó la muerte de una mujer, además de múltiples heridos.

Según el Cuerpo de Bomberos del municipio, las barandas laterales del vehículo cedieron debido al peso de las personas que viajaban sobre el planchón trasero. Esto provocó que varios ocupantes cayeran al pavimento y fueran atropellados o golpeados por otros que también perdieron el equilibrio.

La víctima fue identificada como María Alejandra García Mora, de 36 años, quien sufrió graves lesiones tras la caída y no logró sobrevivir pese a la atención de los equipos de emergencia.