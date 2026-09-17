Misión médica, víctima de accidente aéreo, atendió a más de 600 afectados por el terremoto: así los recuerdan sus amigos

Doce horas antes de que despegara la avioneta que se accidentó en su vuelo de regreso a Bogotá desde Condoto, Chocó, algunos de quienes murieron en el accidente estaban paseando por el pueblo, buscando un helado y entre risas. Incluso, hablando del riesgo que se toma al ir a brigadas, donde ya han ocurrido accidentes. Así lo narró una mujer identificada en redes como Chin Roro, quien compartió la brigada de salud del fin de semana pasado con Perla Álvarez, María Victoria Guzmán, Sindy García, Julissa Figueredo y el piloto de la aeronave, Mehmet Cankaya. Todos ellos fueron encontrados sin vida este 16 de septiembre después de que la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, se accidentara mientras cubría la ruta entre Condoto y el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá. Eso fue el domingo entre las 10 y las 10:30 de la mañana. “Cuando piensas que 12 horas antes estábamos paseando por el pueblo, buscando el helado y riéndonos del concierto fallido, no lo puedes creer. Cuando recuerdas la charla antes de dormir sobre el riesgo consciente que se toma al ir a esas brigadas, sobre que accidentes que se dieron antes y la muerte de personas como el profe Grandas, algo se remueve internamente”, recordó Chin Roro. Se refiere a Fabio Grandas, quien murió en otro accidente aéreo en Ubaté, Cundinamarca, en octubre de 2020. Le puede interesar: Vocación hasta el final: la historia de cuatro profesionales de la salud y el piloto víctimas del accidente de avioneta en Chocó Y agregó que María Victoria Guzmán habló de accidentes aéreos la noche antes del vuelo de regreso a Bogotá. “María Victoria dice ‘no, pero esos accidentes sí son frecuentes, yo que vivo por Guaymaral, cada rato veo esas avionetas cayendo’...sin imaginarse que al día siguiente ella estaría en una de esas”.

Las reflexiones sobre la salud mental del personal médico y la decisión que le salvó la vida

En el mismo escrito, Roro hizo una reflexión acerca de la salud mental en personal de salud, más aún después de una tragedia. “Vuelve la pantomima de la salud mental: El informar la situación y aún así tener que ir a trabajar porque ‘no es causal de calamidad’, el tener que aguantar preguntas de ‘¿Pero en verdad estás así de mal para no ir?’ Cómo si el estrés agudo ante una situación traumática fuera una excusa por pereza, como si no conocieran el ritmo de trabajo que manejo”. También habló de retomar la vida con supuesta normalidad en medio de una tragedia así. “Poner a mis compañeros a volver a sus consultas, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Pero luego salimos con estupideces de medias disparejas o pantomimas del listón amarillo a hablar de la salud mental del personal de salud mientras no los cuidamos, mientras seguimos exigiendo como si fueran máquinas. Gracias a mi jefe en Gaitán, cuya primera pregunta fue ¿Estas bien? Y su respuesta fue ‘lo importante es que está sana y salva, cuídese’”, añadió. Incluso, mencionó que ella pudo haber sido una de las ocupantes de ese vuelo. Que usualmente es afanada, pero que ha aprendido a manejarlo y por eso no se subió a esa avioneta, que fue la primera en salir. En contexto: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe “Pensar el ‘pude haber sido yo’. Sobre todo cuando había pedido ir en el primer avión, en el que me fui de ida, ese mismo que ahora está en la selva. Pensar si subirme en ese por el afán de siempre...que gracias a la terapia he aprendido a frenar y pude decir ‘no hay lío me voy en el otro para que me puedan acercar al apartamento’. Decisión que cambió mi vida, literalmente. Pensar si volver a las brigadas, hacerse consciente de que ese riesgo que conocemos de cada salida, aunque pequeño, es muy tangible”.

La misión de la Patrulla Aérea Colombiana en Condoto y el reporte de la alerta satelital

La misión en la que estaban los médicos hace parte de la Patrulla Aérea Colombiana, una asociación de pilotos y profesionales de la salud que, desde hace 60 años, atiende a las poblaciones más vulnerables del país. Pamela Estrada, directora de la organización, habló de su misión y de las personas fallecidas en el accidente. En entrevista con Blu Radio comentó que estaban en una brigada médica de atención a víctimas y que, en total, eran 33 personas. “Atendimos cerca de 600 personas con consulta médica en diferentes especialidades como optometría, pediatría, dermatología, ginecología, entre otras”. Y contó que, en total, fueron 6 vuelos de patrulla aérea, todos el domingo. Estrada explicó que la Patrulla “es una organización privada, sin ánimo de lucro” que nació “a raíz de la unión y voluntad de pilotos privados, gente que como nuestro capitán y amigo Mehmet pone su tiempo y aviones al servicio de la Patrulla”. En total, dijo, “son 70 pilotos que están asociados, más de 300 profesionales de la salud que incluyen a médicos de diferentes especialidades y otros profesionales de la salud como enfermeros, optómetras, regentes de farmacia y demás”. Explicó que hacen entre 12 y 20 brigadas médicas al año, como hospital móvil, y que han atendido emergencias como la de Armero (1985), el terremoto del Eje Cafetero (1999) y el terremoto del pasado 10 de agosto. Precisamente, la brigada del pasado fin de semana fue por la respuesta a esa última emergencia. “24 horas después del terremoto ya teníamos seis aviones de patrulla aérea volando a diferentes lugares afectados”. El vuelo accidentado fue el primero que salió. Estrada recordó que, entre las 10 y 10:30 de la mañana, la llamaron a informarle que se activó un dispositivo de alerta del avión, aunque desde la Patrulla ya sabían que algo estaba mal. “Me notifican de la Aeronáutica Civil que la baliza satelital de emergencia de la aeronave se activó. Ya habíamos detectado que algo estaba pasando porque estábamos siguiendo todas las aeronaves que estaban en vuelo y ya le habíamos perdido el rastro”, dijo.

Homenaje a las víctimas y la identidad de los cinco fallecidos

Estrada también se tomó un momento para mencionar a cada uno y las vidas que dejaron. Sandy García, hija, esposa, jefe de enfermería y jefe de vacunación de Colmédica. Yuliza Figueredo, hermana, mamá, médica radióloga de la clínica del Country. María Victoria Guzmán, médica pediatra, esposa y madre de dos niños chiquitos. Perla Álvarez, gerente de acceso y servicios de Colmédica. Y el piloto turco Mehmet Cankaya, esposo de una de las voluntarias de odontología y padre de tres niñas.

Pronunciamiento de ACEMI y condolencias del sector salud

La pérdida de estas cinco personas ha enlutado al país y a los profesionales de la salud. De hecho, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) lamentó la muerte de los integrantes de la misión médica que regresaba a Bogotá desde Condoto, Chocó. “Extendemos un saludo de solidaridad a las familias de Perla Álvarez, María Victoria Guzmán, Sindy García, Julissa Figueredo y el piloto de la aeronave, Mehmet Cankaya. A sus seres queridos, compañeros y amigos les manifestamos nuestras condolencias”. A renglón seguido, reconocieron la labor de los médicos, quienes estaban en la zona como parte de una comitiva que prestó servicios de salud mental para los habitantes del municipio. “Destacamos la labor social que el talento humano en salud desarrolla para llevar servicios de salud a las poblaciones más vulnerables del país. Este equipo de profesionales realizó a cerca de 600 afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en el marco de la brigada llevada a cabo en el departamento del Chocó”, agregó Acemi. Finalmente, dijo la Asociación, agradecieron a quienes participaron en las labores para ubicar a los médicos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “En medio del luto que embarga al sector, hacemos un agradecimiento especial a los equipos y organizaciones que participaron en las labores de búsqueda y rescate”, concluyeron. Bloque de preguntas frecuentes