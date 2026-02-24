x

Tremendo susto: avión liviano con siete ocupantes se salió de la pista en el aeropuerto de Nuquí, Chocó

La Aeronáutica Civil ya inició las labores de investigación para esclarecer las causas de este incidente aéreo, que no dejó personas heridas ni víctimas fatales. Esto es lo que se sabe.

    Un avión ligero sufrió un incidente en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, en Chocó. FOTO: Tomada de X @@fl360aero
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Momentos de angustia vivieron los siete ocupantes de una aeronave liviana en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, en el departamento del Chocó, luego de que el aparato se saliera de la pista.

El hecho se registró este 23 de febrero, cuando la aeronave de matrícula HK5245 cubría la ruta Nuquí-Quibdó y durante la maniobra de despegue, se desvió de la pista al no alcanzar la velocidad y potencia necesarias para elevarse con normalidad.

Lea también: Tremendo susto: helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se cruzó en el despegue de avión de Latam en aeropuerto de Bogotá

Por fortuna, los dos pilotos y los cinco pasajeros salieron ilesos y evacuaron la aeronave por sus propios medios. Ellos fueron examinados por personal de salud que llegó al lugar, sin que fuera necesario su traslado a centros asistenciales.

Algunos videos que circulan en redes sociales muestran al avión ligero en un campo, rodeado por sus propios ocupantes, quienes repetían: “Gracias a Dios no pasó a mayores”.

Por su parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil se pronunció a través de su cuenta en X para informar sobre el inicio de las labores de investigación por el incidente registrado en el aeropuerto Reyes Murillo. También confirmó que no se reportaron personas heridas.

“La DIACC adelanta las investigaciones relacionadas con un incidente registrado con la aeronave HK5245 en Nuquí, Chocó, al momento del despegue cuando se disponía a desplazarse hacia la ciudad de Quibdó. No se registran heridos”, se lee en un post de X.

Sobre el suceso existen varias hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica, inconvenientes en el sistema de combustible, pista húmeda o presencia de viento cruzado.

Entérese: Avión de Satena que se accidentó en ruta Cúcuta-Ocaña volaba por debajo de la altura requerida, según informe preliminar

Sin embargo, será la autoridad aérea la encargada de establecer las causas del incidente en este aeropuerto estratégico del país, que en el último mes registró 148 operaciones aéreas, con un promedio aproximado de cuatro vuelos diarios.

Nuquí es considerado un destino turístico reconocido por sus playas vírgenes, como Guachalito, una de las más famosas del sector. También es conocido por sus aguas termales y su exuberante naturaleza, característica de una región que conecta con el océano Pacífico.

Siga leyendo: ¿Bajarán los tiquetes de avión en 2026, tras caída del dólar y petróleo?

