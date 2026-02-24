Detuvieron a brasilero con una visa gringa falsa en el aeropuerto José María Córdova

“El extranjero fue detectado por oficiales de Migración Colombia durante los controles migratorios de rutina. Tras la verificación técnica del documento, se evidenció la falsedad de la visa, configurándose el delito de falsedad documental”, explicó Paola Andrea Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

Con la idea de cumplir su “sueño americano”, un ciudadano de Brasil intentó abordar un vuelo de Medellín hacia Miami, Estados Unidos, presentando la respectiva visa americana en su pasaporte, como procedimiento obligatorio en Migración Colombia. Sin embargo, las autoridades migratorias le impidieron viajar porque vieron algo extraño en este documento.

Este extranjero había entrado a Colombia por el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, en un vuelo procedente de su país. Cuando le verificaron sus documentos migratorios, encontraron con que su pasaporte estaba en regla, por lo que pudo ingresar tranquilamente.

Pero, al parecer, sus planes pasaban por llegar a Medellín, estar un par de días y de ahí embarcarse en un vuelo hacia el país norteamericano desde Antioquia, pensando que podría evadir más fácil los controles migratorios. Pero se encontró con la sorpresa de que en el terminal aéreo de Rionegro, que presta servicio a Medellín, las verificaciones también son rigurosas.

Ahora esta persona deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de falsedad en documento público para que determine qué tipo de medida se le otorga, pudiendo incluso a terminar en prisión por esa visa falsa.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, expresó que “hemos reforzado los controles migratorios para detectar documentación falsa u obtenida de manera fraudulenta. Hoy contamos con expertos en grafología y documentología en los puestos de control migratorio, lo que nos permite identificar irregularidades con mayor precisión y actuar de manera inmediata”.

Los procedimientos de Migración Colombia son tan rigurosos que durante el fin de semana pasado, las autoridades migratorias interceptaron a dos ciudadanos dominicanos en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando intentaban salir con destino a Madrid, España, con permisos de residencia españoles falsos. Previamente entraron a Colombia con pasaporte dominicano de turista.