”La experiencia de un piloto sí es importante, pero no lo es todo”: críticas a Petro por versiones sobre accidente de Hércules

El accidente del avión Hércules, ocurrido el lunes, dejó un total de 69 uniformados muertos y 57 heridos. La magnitud de la tragedia puso el foco en lo importante: ¿qué pasó? Para responder la pregunta, el presidente Petro aseguró que la culpa sería de la cantidad de años que el avión tenía, y lo calificó como “chatarra”. Rápidamente, expertos del Ejército y ciudadanía lo desmintieron.
En primer lugar, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Carlos Fernando Silva, aseguró que Hércules no era una “chatarra”, como dijo el mandatario.
“Año de fabricación 1983, adquirido por Colombia en el año 2020, llegó a nuestra fuerza. Llegó con un total de 20.294 horas disponibles para volar. Eso significa que su estructura, por diseño de fábrica, permite que todavía vuele todas esas horas (...) una aeronave, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a unos momentos de mantenimiento”, explicó, asegurando que el avión cumplió con todos los parámetros de revisión.