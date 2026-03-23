Así fue el accidente de avión de la FAC que dejó 66 muertos y 57 heridos, ¿falló revisión?

Un avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra ayer en la mañana en Puerto Leguízamo, Putumayo, a solo un kilómetro y medio del aeródromo de ese municipio, luego de hacer su despegue. La nave estaba haciendo abastecimiento de víveres y habría llevado un total de 128 personas a bordo, integrantes de la Fuerza Pública. Las primeras versiones salieron de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por el paro minero del Bajo Cauca en el que estaban los ministros de Defensa e Interior, Pedro Sánchez y Armando Benedetti, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

¿Qué se vio en los primeros videos del accidente aéreo en Putumayo?

De inmediato, por redes sociales circularon impactantes imágenes y videos del accidente. Mostraron cómo las llamas consumían la aeronave mientras se escuchaban gritos de la gente llegando al punto. Le puede interesar: C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir También circularon fotos de camiones del Ejército intentando abrirse paso entre las carreteras veredales del territorio y hasta de motos llevando heridos.

¿Cuántos muertos y heridos dejó el accidente aéreo de la FAC en Putumayo?

Hasta el último reporte, al cierre de esta edición y según información entregada por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, se tenían contabilizadas 66 muertos, 57 heridos y cuatro personas desaparecidas. Del total de los lesionados, 15 se encuentran en estado crítico y nueve de ellos ya fueron evacuados de la zona del siniestro. A seis de ellos los remitieron hacia Florencia y los restantes tres los llevaron hacia Bogotá, debido a la gravedad de sus lesiones. En cuanto a los fallecidos, 58 eran miembros del Ejército, mientras que otros seis eran de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la Policía Nacional, según confirmó el general López, quien añadió, además, que hubo una persona ilesa en estos hechos. Estas cifras se entregaron desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en Puerto Leguízamo para atender todo lo generado por esta emergencia.

Algunos militares se habrían tirado

Los militares que estaban en el avión militar siniestrado se habrían tirado de la aeronave cuando esta iba colapsando, lo que habría salvado vidas pero también habría determinado la naturaleza de las lesiones. Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Claros, y lo aseguró por el reporte de las heridas que sufrieron los uniformados, quienes producto del pánico optaron por lanzarse al vacío, pese a no contar con paracaídas.

“Son muchachos que se tiraron antes de colisionar, entonces están reventados por dentro y la situación de ellos es bastante precaria. Se actuó de manera rápida”, expresó el funcionario en entrevista con Caracol Radio.

¿Cómo avanzaron las labores de rescate?

Mientras se desarrollaban las labores de atención en terreno, el Gobierno anunció que se acelerarán decisiones sobre modernización militar, en medio de cuestionamientos por la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Las labores de rescate avanzaron con apoyo de la Armada Nacional y el despliegue de aeronaves medicalizadas, mientras equipos investigadores llegaron a la zona para establecer las causas del siniestro. Hacia el mediodía de este lunes festivo empezaron a arribar los primeros apoyos militares al aeropuerto Caucaya, de Puerto Leguízamo, para atender la tragedia. Fue así como llegaron un Cessna Grand Caravan 208 y un helicóptero Bell UH-1H Huey II que salieron de la base de Tres Esquinas, en Caquetá, lo mismo que un Casa C-212-200 Aviocar enviado desde el Amazonas. Para poder agilizar el rescate de los militares afectados en esta tragedia aérea, desde la FAC mandaron una aeronave con 50 camillas procedente de Bogotá. A esto se sumó el envío de otra nave con 24 camillas disponibles para el transporte de los lesionados más críticos que aún permanecían en la zona y un helicóptero medicalizado, con médicos adicionales, teniendo en cuenta que este hecho desbordó el sistema hospitalario de la región. Según el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea, el avión habría presentado una falla poco después del despegue y se precipitó a tierra a pocos metros del aeropuerto. Hay un video en el que se ve que, después del despegue, el avión no logra ganar altura y se ladea, para finalmente precipitarse a tierra, con lo cual se descartaría que se tratara de un atentado. Le puede interesar: Estos son los nombres de la tripulación del avión accidentado en Putumayo

¿La pista del aeropuerto era adecuada?

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, dijo a Noticias Caracol que como gobierno local “han buscado la solución definitiva a su aeropuerto”. Comentó que ellos lo administran, a pesar de que esto no sea su competencia. Además, que “la pista es muy corta”, lo que puede generar afectación para aviones tan pesados como el que se accidentó. Ni siquiera tiene cerramiento, “no hay recursos”. Por eso, “a veces se meten las vacas”. Además, el hospital María Angelines, que se supone es de segundo nivel, funciona como uno de primer nivel: “Escasamente hay medicamentos”, para que la gente salga y sea remitida debe ir ocho horas en lanchas (...) el hospital no tiene la capacidad para atender a los heridos”, dijo el alcalde. Luego, hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender la situación en su municipio, tanto en temas de salud como aeroportuarios: “Es necesario atender mesas técnicas (...) necesitamos cerramiento para la pista, insumos y médicos especialistas en nuestro municipio”. Por su parte, el secretario de gobierno, Carlos Arbey Claros, reiteró que “la pista es muy pequeña”, y pidió ayuda a las autoridades aeronáuticas: “La Aerocivil debe alargar la pista”. A su vez, resaltó que hay “gente campesina, indígena, del pueblo, ayudando (a los heridos)” y señaló igualmente las limitaciones del hospital María Angelines: “Es de segundo nivel, pero solo presta servicios de primer nivel”. Finalmente, subrayó las dificultades que enfrenta el municipio por su aislamiento geográfico: “Leguízamo es como una isla: se entra por aire o por agua”. Los desplazamientos dentro del mismo municipio son complejos, ya que este tiene siete veces la extensión de Bogotá.

¿Qué dijo el Gobierno Nacional?

El presidente Gustavo Petro advirtió que los hechos “no debieron haber sucedido”. El pronunciamiento del jefe de Estado no solo se centró en el accidente, sino que abrió un nuevo frente sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Petro señaló que la renovación del armamento ha sido una prioridad de su gobierno, pero criticó retrasos burocráticos que han impedido avanzar en decisiones clave como la aprobación de un Conpes para la compra de equipos. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto, deben ser retirados”, advirtió. El Jefe de Estado también insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad aérea del país, especialmente en medio de las limitaciones actuales por la salida de operación de helicópteros rusos. En ese sentido, aseguró que ha impulsado la compra de aeronaves de transporte, helicópteros y sistemas antidrones como parte de una estrategia integral. Además, tuvo más de un rifirrafe. Como ya ha hecho en otras ocasiones, culpó al Congreso por la reducción del presupuesto a la Fuerza Pública. El choque se dio porque la exvicepresidenta y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez dijo que el primer año del gobierno Petro “él y su ministro de Defensa Iván Velásquez devolvieron al presupuesto $800.000 millones que iban al equipo y mantenimiento de la Fuerza Pública”.

Ante esto, Petro la culpó: “Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos porque sus amigos todos, incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos hundiendo la financiación del Estado? Por eso me obligaron a recortar el presupuesto”. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció desde la mañana, cuando aseguró la activación de “todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”.

Más tarde, confirmó que el avión “se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada”. Agregó que, para la tarde de ayer, no había “indicios de un ataque por parte de actores ilegales” y que “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”.

Otras reacciones al accidente aéreo en Putumayo

El representante electo Daniel Briceño aseguró que “el gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0%”, en referencia a rubros como el fortalecimiento de capacidades aéreas y de seguridad que, según registros oficiales, no presentan avances en inversión. A su vez, el exviceministro de Defensa Gustavo Niño aseguró que “cada 100 días se siniestra una aeronave de las Fuerzas Militares en el gobierno Petro”. Expuso que las causas son los “recortes en operación aérea, menos recursos para funcionamiento y una realidad crítica: hasta el 60% de la flota en tierra. Menos horas de vuelo equivalen a menos entrenamiento” y por ende “mayor riesgo” Y concluyó que “el Ministro de Defensa no es ajeno a esto.

Fue general de la Fuerza Aérea, sabe exactamente lo que significa perder capacidad operativa y lo está permitiendo. Cuando se conoce el problema y no se corrige, ya no es error, es negligencia”. Bloque de preguntas y respuestas