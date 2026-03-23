Así fue el accidente de avión de la FAC que dejó 66 muertos y 57 heridos, ¿falló revisión?

Un avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra ayer en la mañana en Puerto Leguízamo, Putumayo, a solo un kilómetro y medio del aeródromo de ese municipio, luego de hacer su despegue.
La nave estaba haciendo abastecimiento de víveres y habría llevado un total de 128 personas a bordo, integrantes de la Fuerza Pública.
Las primeras versiones salieron de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por el paro minero del Bajo Cauca en el que estaban los ministros de Defensa e Interior, Pedro Sánchez y Armando Benedetti, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.