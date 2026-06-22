Ya acabó el escrutinio municipal y los cambios en votos son ínfimos

A pesar de que en Colombia históricamente los resultados del preconteo han sido aceptados como una referencia confiable y muy cercana a los resultados definitivos de los escrutinios, en esta ocasión cobró más protagonismo. Desde la misma noche de este pasado domingo, el presidente Gustavo Petro optó por no reconocer plenamente los resultados del preconteo que daban como ganador a Abelardo de la Espriella y no lo llamó a felicitarlo como era usual cada cuatro años. Luego Cepeda, durante su intervención tras conocerse los resultados, aseguró que su campaña impugnaría al menos 33.000 mesas de votación. Este lunes, el candidato habló de más de 50.000 mesas objeto de reclamación, lo que alimentó, en una primera mirada de sus seguidores, las dudas sobre la magnitud de los cuestionamientos que se siguen planteando en contra del proceso electoral. Sin embargo, la velocidad con la que avanzó el sistema electoral en todo el territorio contrastó inmediatamente a esos señalamientos. Mientras se multiplicaban las denuncias y las advertencias sobre supuestas irregularidades, las comisiones escrutadoras continuaron con la revisión de las reclamaciones presentadas en todo el país. De hecho, el escrutinio municipal quedó concluido este mismo lunes, apenas un día después de las elecciones, dejando al proceso en la recta final antes de la consolidación nacional de los resultados. “El escrutinio municipal ya terminó este lunes. Este martes a primera hora les entregan a nuestros delegados departamentales los resultados y ellos se demoran 1 hora consolidándolos. Luego lo entregan al Consejo Nacional Electoral y los magistrados comenzamos a leer este mismo martes. De manera que el jueves o viernes estaremos dando el resultado”, dijo a EL COLOMBIANO un magistrado del Consejo Nacional Electoral bajo reserva. Sobre las reclamaciones de las que habló el candidato, Iván Cepeda comentó: “Él habló el domingo de 33.000 reclamaciones y esta mañana de 57.000. Pero las reclamaciones no se hacen ante los medios, sino que se interponen ante las autoridades oportunamente”. Es más, según pudo establecer este diario, se revisaron 2.053 reclamos en todo el país. La mayoría se resolvieron sin cambios sustanciales en la votación y quedaron 70 apelaciones. Una vez el resultado del escrutinio sea anunciado el jueves o viernes de esta semana, será la decisión oficial del nuevo presidente de Colombia. Luego, solo le quedaría a la campaña de Cepeda, eventualmente, demandar ante el Consejo de Estado, pero ese trámite, si ocurre, no entorpece para nada la posesión del nuevo presidente el 7 de agosto

¿Qué dicen en la campaña de Cepeda?

Este diario consultó directamente a la campaña del excandidato Iván Cepeda sobre la cifra exacta de reclamaciones, luego del desfase en cuanto a esto, y aseguraron que pasarán “la solicitud”, pero que por el momento solo tienen “la declaración de esta mañana (ayer)”. En particular, se hace referencia a lo que expresó Cepeda en medio de una rueda de prensa que tuvo este lunes en horas de la mañana, en la que, a diferencia de la primera vuelta, esta vez reconoció rápidamente los resultados del preconteo. Cabe aclarar que estos resultados no son vinculantes, los que sí se presentan en el escrutinio, a cargo de jueces, notarios y personal del Consejo Nacional Electoral. “Una vez que se produjo el preconteo, el cual nosotros respetamos y admitimos en su condición de preconteo —no es un resultado definitivo ni vinculante—, hemos hecho la siguiente precisión: nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los jueces escrutadores a verificar las alegaciones que hemos hecho. Por lo tanto, estamos con nuestros equipos participando del escrutinio”, dijo Cepeda. También se refirió a los escrutinios faltantes: el departamental y el nacional, ya que el municipal estaba en más del 99 % a principios de este lunes 22 de junio. “Hoy (ayer) comienza el escrutinio departamental, creemos que el miércoles comenzará el nacional y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional. Esa tiene un proceso más lento; no depende de la voluntad nuestra sino de la llegada de las valijas diplomáticas conteniendo el material electoral”, añadió el senador del Pacto Histórico. Luego, hizo un llamado “a la serenidad, a la calma y a que, si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia, se haga estrictamente en el marco de la tranquilidad y la movilización pacífica, en caso de que se presenten este tipo de movilizaciones, a las cuales quiero ser claro que no estamos llamando”.

Los resultados del escrutinio

La pregunta clave es: ¿realmente Cepeda ha recortado la ventaja de Abelardo de la Espriella en el escrutinio a nivel municipal? Para entenderlo, Germán Ricaurte, economista y el fundador de la iniciativa Gasto Hormiga, recogió datos recientes y señaló que solo basta con revisar el comportamiento de las principales capitales de la región Caribe para entender que la diferencia es mínima. “Barranquilla: -60; Cartagena: +73; Valledupar: -182; Montería: -86; Riohacha: -2; Santa Marta: +5; San Andrés: 0; Sincelejo: -94. Los cambios son minúsculos. Entre las 8 capitales de la costa caribe, Cepeda recorta apenas 346 votos. ¡Nada!”. Y para blindar los resultados de esta fase del sistema electoral (el escrutinio), el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, en entrevista con Caracol Radio, fue enfático en asegurar que “este ha sido el proceso más vigilado en la historia de nuestro país”. Es más, Quiroz explicó que no todas las impugnaciones anunciadas por el Pacto Histórico necesariamente prosperarán. “Esperamos que inicien las impugnaciones, porque hay que revisar cuáles son tramitables y cuáles se van a rechazar; todo depende de lo que determinen los jurados, los jueces y los testigos, quienes estuvieron presentes en todas las mesas durante el preconteo y el escrutinio”, señaló, quien además destacó que cada mesa contó con entre cinco y seis jurados y representantes de ambas campañas. El magistrado también detalló la ruta que seguirán las reclamaciones por errores aritméticos, tachaduras, enmendaduras o falta de firma. Estas primero pasarán por las comisiones municipales y zonales, y posteriormente llegarán al CNE, donde se abrirá una audiencia para la declaratoria oficial de la elección.

CNE descarta reconteo voto a voto en exterior