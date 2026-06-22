Ya acabó el escrutinio municipal y los cambios en votos son ínfimos

A pesar de que en Colombia históricamente los resultados del preconteo han sido aceptados como una referencia confiable y muy cercana a los resultados definitivos de los escrutinios, en esta ocasión cobró más protagonismo. Desde la misma noche de este pasado domingo, el presidente Gustavo Petro optó por no reconocer plenamente los resultados del preconteo que daban como ganador a Abelardo de la Espriella y no lo llamó a felicitarlo como era usual cada cuatro años.
Luego Cepeda, durante su intervención tras conocerse los resultados, aseguró que su campaña impugnaría al menos 33.000 mesas de votación.
Este lunes, el candidato habló de más de 50.000 mesas objeto de reclamación, lo que alimentó, en una primera mirada de sus seguidores, las dudas sobre la magnitud de los cuestionamientos que se siguen planteando en contra del proceso electoral.
Sin embargo, la velocidad con la que avanzó el sistema electoral en todo el territorio contrastó inmediatamente a esos señalamientos.
Mientras se multiplicaban las denuncias y las advertencias sobre supuestas irregularidades, las comisiones escrutadoras continuaron con la revisión de las reclamaciones presentadas en todo el país. De hecho, el escrutinio municipal quedó concluido este mismo lunes, apenas un día después de las elecciones, dejando al proceso en la recta final antes de la consolidación nacional de los resultados.
“El escrutinio municipal ya terminó este lunes. Este martes a primera hora les entregan a nuestros delegados departamentales los resultados y ellos se demoran 1 hora consolidándolos. Luego lo entregan al Consejo Nacional Electoral y los magistrados comenzamos a leer este mismo martes. De manera que el jueves o viernes estaremos dando el resultado”, dijo a EL COLOMBIANO un magistrado del Consejo Nacional Electoral bajo reserva.
Sobre las reclamaciones de las que habló el candidato, Iván Cepeda comentó: “Él habló el domingo de 33.000 reclamaciones y esta mañana de 57.000. Pero las reclamaciones no se hacen ante los medios, sino que se interponen ante las autoridades oportunamente”.
Es más, según pudo establecer este diario, se revisaron 2.053 reclamos en todo el país. La mayoría se resolvieron sin cambios sustanciales en la votación y quedaron 70 apelaciones.
Una vez el resultado del escrutinio sea anunciado el jueves o viernes de esta semana, será la decisión oficial del nuevo presidente de Colombia.
Luego, solo le quedaría a la campaña de Cepeda, eventualmente, demandar ante el Consejo de Estado, pero ese trámite, si ocurre, no entorpece para nada la posesión del nuevo presidente el 7 de agosto