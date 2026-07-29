Aborto en Colombia vuelve al centro del debate: congresistas radicaron proyecto para prohibirlo

Un grupo de congresistas del Partido Conservador, Salvación Nacional y la bancada provida radicó en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca prohibir el aborto en Colombia mediante una reforma al artículo 11 de la Constitución Política. La iniciativa fue presentada con el propósito de establecer expresamente que la protección de la vida comienza desde la fecundación y abrir un nuevo debate legislativo sobre el tema, en medio del marco jurídico vigente definido por decisiones de la Corte Constitucional.

Entre los congresistas que respaldan la propuesta se encuentran Carol Borda y Sara Castellanos, de Salvación Nacional; Luis Miguel López, del Partido Conservador, y el representante a la Cámara David Cote, uno de los impulsores de la reforma. Los autores del proyecto sostienen que la modificación constitucional busca que el Congreso, como órgano legislativo, discuta el alcance del derecho a la vida. En ese sentido, manifestaron: “Durante años este debate ha sido definido por interpretaciones judiciales. Ha llegado el momento de que el Congreso de la República, como constituyente derivado, abra una discusión constitucional de cara al país sobre la protección de la vida humana desde su inicio. Esta iniciativa busca que Colombia dé ese debate de manera democrática, jurídica y transparente”. Además, los congresistas explicaron que “El proyecto sostiene que existen fundamentos biológicos, constitucionales e internacionales para reconocer expresamente la protección de la vida humana desde la fecundación, citando desarrollos de la embriología humana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y experiencias constitucionales de distintos países. Asimismo, la propuesta plantea reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional debido a su condición de vulnerabilidad y dependencia durante las primeras etapas de desarrollo”. Lea más: Detalles de la captura del hombre que asesinó a un joven en Bogotá por no darle monedas, ¿cuánto pagará de cárcel?

Proyecto busca modificar el artículo 11 de la Constitución

El representante David Cote señaló que el acto legislativo pretende reformar el artículo 11 de la Constitución Política para establecer de manera expresa la protección de la vida desde la fecundación. “El proyecto de acto legislativo busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política. En su sabiduría, el constituyente primario que delegó su función en la Asamblea Constituyente del año 1991, planteó en el artículo 11 que el derecho a la vida en Colombia es inviolable”, indicó. El congresista también afirmó: “En palabras sencillas: buscamos que la Constitución reconozca de manera expresa que la protección de la vida comienza desde la fecundación y que sea el Congreso de la República, como representante de los colombianos, quien dé este debate de cara al país”. Asimismo, expresó: “En su sabiduría, el constituyente primario, que delegó su función en la Asamblea Constituyente el año 1991, planteó en el artículo 1 que el derecho a la vida en Colombia es inviolable. Pero, lamentablemente, algunas organizaciones, acudiendo a litigio estratégico y una Corte Constitucional que lamentablemente terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, lamentablemente despenalizó el aborto”. Sobre el papel del Congreso, agregó: “Es por eso que el legislativo colombiano, el Congreso de la República, no puede omitir su función de reglamentar este tema”. En otra de sus declaraciones, Cote aseguró: “Lamentablemente, algunas organizaciones, acudiendo al litigio estratégico y una Corte Constitucional que lamentablemente terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de manera total y mantuvo las tres causales hasta los nueve meses de gestación. Es por eso que el Legislativo colombiano, el Congreso de la República, no puede omitir su función de reglamentar este tema”. El representante también manifestó: “Levantando la voz por esos 500.000 niños que desde el año 2006 han sido abortados. Han sido 500.000 corazones que han dejado de latir. Han sido 500.000 sueños que se frustraron. Han sido 500.000 vidas que pudieron aportarle mucho a Colombia”.

Por su parte, la senadora Sara Castellanos publicó en su cuenta de X: “¡La vida merece protección desde la concepción! Hoy radicamos junto con algunos Congresistas de la bancada provida de la Cámara y el Senado un Acto Legislativo para reformar el artículo 11 de la Constitución y que exista protección de la vida humana desde la concepción. Daremos el debate! #SíALaVida”.

Actualmente, la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo cuando se realiza hasta la semana 24 de gestación. Después de ese periodo, continúa siendo aplicable lo establecido por la Sentencia C-355 de 2006, que permite el procedimiento cuando se configure alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. 2. Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida. 3. Cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual (acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto). Esto, siempre y cuando haya sido debidamente denunciado. Al tratarse de un acto legislativo, la propuesta deberá superar ocho debates en el Congreso de la República para convertirse en una reforma constitucional. En caso de ser aprobada, su contenido podría ser objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. Bloque de preguntas y respuestas: