Aborto en Colombia vuelve al centro del debate: congresistas radicaron proyecto para prohibirlo

Un grupo de congresistas del Partido Conservador, Salvación Nacional y la bancada provida radicó en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca prohibir el aborto en Colombia mediante una reforma al artículo 11 de la Constitución Política.
La iniciativa fue presentada con el propósito de establecer expresamente que la protección de la vida comienza desde la fecundación y abrir un nuevo debate legislativo sobre el tema, en medio del marco jurídico vigente definido por decisiones de la Corte Constitucional.