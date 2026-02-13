Supuesto complot contra Petro va en que abogado mencionado en informe dice que fue suplantado

El abogado José Fernando Picalúa Ochoa aseguró ante la Fiscalía que fue víctima de suplantación en un documento anónimo que, desde octubre del año pasado, llegó a la Casa de Nariño, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Policía Nacional.
En ese escrito se consignan supuestas denuncias contra el general Edwin Urrego, el coronel Óscar Moreno y otros oficiales señalados de presuntos actos de corrupción. Así lo reveló El Tiempo, que indicó que se trata de un oficio promovido por una veeduría que recopiló varias firmas.
En uno de sus apartes se afirma que el coronel Moreno habría permitido el tráfico de drogas en Barranquilla, específicamente hacia los sectores de Las Flores y Sabanilla. La Fiscalía tiene ese documento y también un oficio del propio Picalúa Ochoa en el que sostiene que no solo fue suplantado, sino que además el contenido del escrito es espurio, pese a que allí aparece su correo electrónico.
