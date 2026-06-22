Así votaron los colombianos en el exterior: De la Espriella dominó en Estados Unidos y Cepeda en España

Con el cierre del escrutinio en el exterior y el 100% de las mesas informadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que 614.095 ciudadanos votaron de un potencial de 1.414.661. La abstención se ubicó en 56,60%.
De los votos depositados, 613.049 fueron válidos (99,82%). Se registraron 902 votos nulos (0,14%) y 144 no marcados (0,02%). Los votos en blanco sumaron 8.960 (1,46%).
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La competencia presidencial en el exterior entre la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por el movimiento Defensores de la Patria, y la de Iván Cepeda Castro junto a Aida Quilcué por el Pacto Histórico, dejó estos resultados: