Así votaron los colombianos en el exterior: De la Espriella dominó en Estados Unidos y Cepeda en España

Con el cierre del escrutinio en el exterior y el 100% de las mesas informadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que 614.095 ciudadanos votaron de un potencial de 1.414.661. La abstención se ubicó en 56,60%. De los votos depositados, 613.049 fueron válidos (99,82%). Se registraron 902 votos nulos (0,14%) y 144 no marcados (0,02%). Los votos en blanco sumaron 8.960 (1,46%). Entérese: Las 10 razones por las que ganó Abelardo de la Espriella La competencia presidencial en el exterior entre la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por el movimiento Defensores de la Patria, y la de Iván Cepeda Castro junto a Aida Quilcué por el Pacto Histórico, dejó estos resultados:

Resultados del voto en el exterior: naranja (Abelardo de la Espriella) y morado (Iván Cepeda). Foto: Captura de pantalla Registraduría Nacional del Estado Civil.

En el exterior, Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja sustentada en los países con mayor volumen de votantes, especialmente en América. En Estados Unidos, con 223.373 votantes, registró 179.841 votos (80,57%). En Canadá alcanzó 26.936 votos de 44.040 (61,22%), en Venezuela 19.682 de 24.787 (79,67%), en México 8.668 de 12.966 (66,89%) y en Panamá 8.718 de 11.479 (76,02%). En Centroamérica y el Caribe mantuvo resultados altos; en Costa Rica obtuvo 4.478 de 5.875 votos (76,33%), en República Dominicana 1.690 de 2.143 (78,86%), en Guatemala 1.089 de 1.327 (82,25%), en Puerto Rico 850 de 1.220 (69,90%) y en Nicaragua 90 de 118 (76,27%). En Suramérica, Ecuador registró 6.462 de 9.893 votos (65,91%) y Perú 2.566 de 3.478 (73,92%). Le puede interesar: Trump llamó a Abelardo y selló su respaldo tras ganar la segunda vuelta El Pacto Histórico concentró su desempeño en Europa y Oceanía. En España obtuvo 66.945 de 134.638 votos (49,84%). En Francia sumó 9.158 de 14.798 (61,99%), en Alemania 7.900 de 12.165 (65,03%), en Italia 4.408 de 8.709 (50,73%), en Bélgica 1.515 de 2.707 (56,06%), en Países Bajos 1.608 de 3.153 (51,03%) y en Portugal 1.620 de 3.136 (51,77%). En Australia obtuvo 11.552 de 20.602 (56,14%) y en Nueva Zelanda 676 de 1.327 (51,05%). En Asia y Medio Oriente los resultados fueron mixtos. En Israel, De la Espriella obtuvo 851 de 982 votos (87,01%), en Emiratos Árabes Unidos 2.031 de 2.682 (75,75%) y en Singapur 136 de 200 (68,00%). El Pacto Histórico obtuvo 147 de 180 votos en Rusia (82,12%), 153 de 246 en Turquía (62,19%) y 14 de 32 en India (43,75%).

Con los datos consolidados del exterior, Abelardo de la Espriella obtuvo 286.228 votos, mientras que la de Iván Cepeda alcanzó 120.615 votos. La diferencia entre ambas campañas fue de 165.613 votos a favor de Defensores de la Patria. El resultado se explica principalmente por la concentración del voto en países de alta participación como Estados Unidos, donde la ventaja fue amplia, así como en Canadá, Venezuela, México y varios países de Centroamérica y el Caribe. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por su parte, la fórmula del Pacto Histórico mantuvo mayor votación en varios países de Europa occidental y Oceanía, pero con volúmenes de participación menores en comparación con los principales países de América, lo que redujo su peso en el total general del exterior. Siga leyendo: ¿Qué tanto cambiaron las votaciones por departamento entre primera y segunda vuelta? Antioquia fue clave para Abelardo

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