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Bernie Moreno y De la Espriella coincidieron en el retorno de colombianos que solicitan asilo en EE. UU.

A pocas horas de su victoria, Abelardo de la Espriella comenzó a mover fichas en el escenario internacional. El senador estadounidense Bernie Moreno confirmó que se reunió con él y que hablaron sobre migración ilegal.

  • El senador estadounidense Bernie Moreno junto al presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: tomada de redes sociales
    El senador estadounidense Bernie Moreno junto al presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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El senador estadounidense Bernie Moreno se reunió este lunes con el presidente electo, Abelardo de la Espriella y conversaron, entre otros temas, sobre la migración ilegal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Moreno contó que felicitó personalmente a De la Espriella por su triunfo en las urnas, al que calificó como una “victoria épica” y destacó que se trató de la elección con mayor participación en la historia de Colombia.

Según Moreno, durante la conversación ambos coincidieron en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar al país y que el nuevo mandatario garantizaría su seguridad y protección.

Puede leer: Las claves de la victoria de Abelardo: votos decisivos en Antioquia, Valle y Bogotá

“Hablamos largamente sobre la migración ilegal y él estuvo inmediatamente de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia”, escribió el senador republicano.

“América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior”, afirmó.

Aunque no lo mencionó en su publicación, Moreno respaldó recientemente la decisión del Gobierno de su país de detener al activista de la izquierda Beto Coral, quien tramitaba una solicitud de asilo en Estados Unidos, pero está en espera del proceso de deportación a Colombia.

Entérese: Cepeda duplicó, triplicó y hasta quintuplicó su votación en zonas con control de ilegales

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