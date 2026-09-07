Así quedaron las cargas en el Congreso para el gobierno De la Espriella: independientes y bancadas regionales serán clave

Se cumplió el plazo. Como lo ordena el Estatuto de la Oposición, los partidos con personería jurídica tenían exactamente un mes desde la posesión del nuevo gobierno para decirle al Consejo Nacional Electoral (CNE), y sobre todo a los colombianos, de qué lado del tablero se iban a sentar durante los próximos cuatro años.
La decisión es una apuesta estratégica que cada colectividad calcula pensando tanto en el presente legislativo como frente a lo que puede venir electoralmente en el 2027, con los comicios locales. Y aunque el resultado, en términos generales, deja a Abelardo de la Espriella con un Congreso relativamente favorable, la letra pequeña muestra que nada está cantado.
En el papel, la oposición en el Congreso la componen el Pacto Histórico, la bancada más numerosa, y En Marcha, que tiene apenas un congresista. Los independientes son, hasta ahora, la Alianza Verde y otras fuerzas minoritarias como Aico y el Nuevo Liberalismo.
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El oficialismo quedó integrado por el Partido Conservador, el Centro Democrático, La U, Salvación Nacional, Cambio Radical y el Partido Liberal. Este último le daría mayorías al Gobierno más holgadas.
El MIRA y Dignidad y Compromiso se declararían independientes. Son partidos pequeños en número de escaños, pero claves en la votación, como ya se vio en la elección de los magistrados del CNE.
La coalición de Gobierno también se puso a prueba en esa elección, precisamente; terminaron con siete de nueve fichas a su favor, en parte gracias a la Alianza Verde. Le ganaron una al petrismo que aspiraba a quedarse con tres sillas en el tribunal electoral.