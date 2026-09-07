Así quedaron las cargas en el Congreso para el gobierno De la Espriella: independientes y bancadas regionales serán clave

Se cumplió el plazo. Como lo ordena el Estatuto de la Oposición, los partidos con personería jurídica tenían exactamente un mes desde la posesión del nuevo gobierno para decirle al Consejo Nacional Electoral (CNE), y sobre todo a los colombianos, de qué lado del tablero se iban a sentar durante los próximos cuatro años. La decisión es una apuesta estratégica que cada colectividad calcula pensando tanto en el presente legislativo como frente a lo que puede venir electoralmente en el 2027, con los comicios locales. Y aunque el resultado, en términos generales, deja a Abelardo de la Espriella con un Congreso relativamente favorable, la letra pequeña muestra que nada está cantado. En el papel, la oposición en el Congreso la componen el Pacto Histórico, la bancada más numerosa, y En Marcha, que tiene apenas un congresista. Los independientes son, hasta ahora, la Alianza Verde y otras fuerzas minoritarias como Aico y el Nuevo Liberalismo. Le puede interesar: Comisión de Acusación está quieta por falta de recursos: “el mensaje es de completa impunidad” El oficialismo quedó integrado por el Partido Conservador, el Centro Democrático, La U, Salvación Nacional, Cambio Radical y el Partido Liberal. Este último le daría mayorías al Gobierno más holgadas. El MIRA y Dignidad y Compromiso se declararían independientes. Son partidos pequeños en número de escaños, pero claves en la votación, como ya se vio en la elección de los magistrados del CNE. La coalición de Gobierno también se puso a prueba en esa elección, precisamente; terminaron con siete de nueve fichas a su favor, en parte gracias a la Alianza Verde. Le ganaron una al petrismo que aspiraba a quedarse con tres sillas en el tribunal electoral.

Los pulsos que vienen

El siguiente pulso es la discusión del Presupuesto General para 2027; el Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto que, para sorpresa de muchos, asciende a 634,9 billones de pesos. El hueco fiscal supone para el Gobierno el trámite de una reforma tributaria; este proyecto, como dijo desde un inicio el ministro de Hacienda Miguel Gómez, buscaría bajarle la carga de impuestos a las empresas; pero tendría que buscar de dónde recoger recursos para suplir los gastos del 2027. A ese pulso presupuestal se suman otras iniciativas de fondo que De la Espriella quiere ver convertidas en ley. La más sensible, según fuentes consultadas por este medio, sería el nuevo Estatuto Antiterrorista.

El proyecto le apuesta a un cambio de fondo en la forma como Colombia persigue penalmente estos delitos: crea una “lista negra” de organizaciones terroristas —al estilo de Estados Unidos o la Unión Europea—, activa de forma automática inteligencia militar, un régimen carcelario más estricto y les cierra la puerta a los procesos de paz ordinarios, dejando como única salida un sometimiento. En paralelo, el Presidente le encargó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, una reforma integral al Código Nacional de Tránsito. El borrador plantea rebajar hasta en un 50% el valor de las multas, revisar los requisitos de las cámaras de fotomultas, extender la vigencia de las licencias de conducción y regular las tarifas de patios y grúas, por nombrar algunas de las propuestas. La tercera gran apuesta tiene que ver con la descentralización. Rodrigo Lara anunció ayer la radicación de una nueva ley de competencias que reorganiza los gastos entre la Nación y las regiones; y un proyecto de “experimentación territorial” que permitiría a departamentos y municipios con capacidad institucional asumir, a manera de piloto, funciones hoy reservadas al Gobierno Nacional en diferentes áreas. El jefe de Estado ha insistido en que esas competencias deben viajar acompañadas de los recursos para ejercerlas, y será el Congreso, al final del piloto, el que decida si el modelo se generaliza, se ajusta o se reversa.

Al interior de los partidos

Los partidos no dieron sorpresas, pero el que rompió el “guion” fue la Alianza Verde. Con una votación interna de 34 a 8, optó por declararse independiente. En la práctica, señalaron que eso significa que acompañarán las iniciativas que consideren beneficiosas para el país y se opondrán a las que perciban como un retroceso para los derechos, la democracia o la Constitución. Aunque este partido respaldó a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales, el sector cercano al petrismo parece haber perdido margen de maniobra dentro de la colectividad; mientras que ahora el bloque del gobernador Amaya estaría encaminado a respaldar a De la Espriella. De hecho, congresistas le han dicho a este medio que buscan diferenciarse del Pacto Histórico de cara a las regionales y desde ya están poniendo su plan en marcha. Cambio Radical ha sido, hasta ahora, uno de los aliados más visibles del nuevo Gobierno, tanto por el ala de los Char como por el sector más cercano al vargasllerismo. Pero esa cercanía convive con un malestar que no se ha logrado disimular del todo: dentro de la colectividad hay quejas por haber quedado por fuera de la repartición de curules para el CNE, y varios congresistas sienten que el Gobierno no los escucha lo suficiente.

La tensión volvió a verse ayer, cuando el senador Gonzalo Baute cuestionó en redes a la Creg por pretender medir el consumo de todas las regiones de la misma manera y advirtió que desde el Congreso no bajarán la guardia frente a esa resolución. En el Centro Democrático la relación con el Ejecutivo tampoco ha sido lineal. Fuentes del partido reconocen que, tras varias semanas iniciales marcadas por roces con el uribismo, las directivas han mandado el mensaje de acompañar al presidente en sus iniciativas. Sin embargo, varios senadores reclamaron desde la semana pasada que el ministro de Hacienda Miguel Gómez no se hubiera presentado en el debate del presupuesto; de hecho, algunos dicen que “lo ideal sería tener más diálogo” entre el Ejecutivo y Legislativo. Salvación Nacional, Creemos y el Partido Conservador aparecen, por ahora, como los más alineados con la Casa de Nariño. Aun así, la disciplina de bancada no siempre se traduce en votos uniformes: Algunos congresistas suelen moverse por cuenta propia, como pasó con los conservadores el cuatrienio pasado, aunque arriesgándose a las consecuencias internas que cada partido pueda imponerles si se apartan de la línea oficial en las decisiones de bancada. La U, por su parte, le dijo a EL COLOMBIANO que desde que De la Espriella resultó electo tenía su intención de ser partido de Gobierno. Más allá de los partidos, las bancadas regionales serán claves. Aunque el primer año es de “luna de miel”, las bancadas regionales defienden intereses propios y, en determinados debates, pueden apartarse de la línea de su propia colectividad. Así lo han advertido análisis de la firma Orza, que indican que esas fracturas territoriales serán una variable clave para De la Espriella. Le puede interesar: “El petrouribismo no existe, es para hacerle daño a Uribe”: senador Juan Espinal

Con menos escaños o ninguno

Otros partidos o movimientos pequeños que están en el Congreso y serían de Gobierno incluyen a la ASI, el Partido Demócrata y Colombia Renaciente. Los movimientos Consejo Comunitario El Naranjo y Unidad En Minga por Colombia serían oposición. Los que no tienen representación pero deben tomar postura son Defensores de la Patria, recién creado, que será Gobierno; también la LIGA, ADA, Oxígeno y Colombia Justa Libres. La Fuerza (de Roy Barreras) y el Partido Ecologista serían independientes. Y Esperanza Democrática y Comunes, oposición. Bloque de preguntas frecuentes