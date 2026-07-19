A “voto limpio”, pero con ventaja para Deluque: hoy se define presidente de Senado

Con “voto finish”, pero con un claro favorito, así se definirá esta tarde la presidencia del Senado. La elección se definirá en el recinto luego de que el Centro Democrático decidiera mantener la candidatura de Honorio Henríquez. Pese a que no hubo acuerdo entre esa colectividad y el resto de partidos de la coalición de gobierno, las cuentas siguen favoreciendo ampliamente a Alfredo Deluque (Partido de La U), quien reconoció que se irían “a voto limpio”, pero tendría asegurados 51 de los 52 votos necesarios para quedarse con esa dignidad. En contexto: Deluque estaría a un voto de ser el presidente del Senado, ¿a quién tiene que convencer? La jornada de instalación del Congreso de hoy estará precedida por un intenso domingo que, lejos de un día de descanso, fue para los partidos políticos un momento de reunión. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, tuvo un encuentro con la bancada del Centro Democrático en Bogotá; al termino de este confirmó que la colectividad no retiraría la candidatura de Henríquez para respaldar a Deluque, como se intentó negociar durante los últimos días. “Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación difícil de reparar. Esta democracia necesita eliminar la persecución política del adversario y comprometerse con el respeto por la ley”, afirmó Uribe al término de la reunión y tras un sábado que se caracterizó por mensajes cruzados con Deluque.

En esa cita se insistió en el argumento que ha dado el Centro Democrático toda esta semana para no respaldar a Deluque: “Cuando un partido es elegido como la mayor fuerza política, no de oposición, se le tiene que respetar”, afirmó la senadora saliente Paloma Valencia. Agregó que apoyarán a De la Espriella en todo lo que consideran es bueno para Colombia, pero que también se opondrán “a lo que sea malo”. Sin embargo, la derrota de Henríquez es inminente. Según las cuentas hechas por este medio con base en lo expresado por las diferentes bancadas, Deluque tendría hasta ahora 51 votos de palabra, apenas uno menos para tener las mayorías a su favor. Ese respaldo estaría conformado por 13 senadores del Partido Liberal, 9 del Partido Conservador (sin contar a Wadith Manzur, quien permanece privado de la libertad), 8 del Partido de la U, 7 de Cambio Radical, 10 de la Alianza Verde (excepto Jota Pe Hernández) y 4 de Salvación Nacional. En contraste, Honorio Henríquez llegaría con los 18 (17 del Centro Democrático más el apoyo de Jota Pe). El respaldo que necesita el guajiro podría venir de partidos minoritarios como el Mira o de algún congresista independiente.

El mensaje del Pacto Histórico

El Pacto Histórico también se movió en la víspera de la instalación del Congreso. El partido publicó un comunicado en el que reiteró que ejercerá una “oposición absoluta” al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Aunque el documento no menciona directamente la elección de la mesa directiva del Senado, sí envía una señal política: difícilmente respaldaría al candidato promovido por el nuevo gobierno, es decir, Alfredo Deluque.

De hecho, hace unos días, el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, dijo que el presidente Gustavo Petro había pedido a su bancada votar por Honorio Henríquez para impedir que el gobierno entrante controlara la mesa directiva. Sin embargo, dentro del Pacto también existe otra posibilidad: postular un candidato propio sin posibilidades solo para marcar distancia tanto del Centro Democrático como del nuevo gobierno. Lo único que sí quedó claro es el llamado de Petro a mantener la disciplina interna. Incluso habló de mostrar la papeleta para verificar que se cumpla la decisión mayoritaria del partido, pese a que constitucionalmente la elección se realiza mediante voto secreto. Y justamente el secreto del voto podría dejar espacio para sorpresas. Aunque históricamente los congresistas suelen respetar los acuerdos alcanzados por sus bancadas antes de la elección, existe la posibilidad de que algunos voten distinto a la línea oficial de sus partidos. EL COLOMBIANO habló con un congresista que conoció las discusiones entre los compromisarios esta semana, quien anticipó que con el “voto limpio”, Henríquez todavía podría tener opciones de imponerse. Para el analista político Thierry Ways ese escenario aunque posible, sigue siendo poco probable. “Quizá se presenten uno o dos casos, pero probablemente serían insuficientes para modificar la decisión de la mayoría. Si llega a suceder y altera el curso de la votación, sería la sorpresa de la jornada”. Si eso llegara a ocurrir, no habría ninguna sanción legal, explica el analista Carlos Arias. “Al tratarse de un voto secreto, sería perfectamente plausible”, señala. Solo si llegara a identificarse —algo que considera difícil— a quien votó en contra de la decisión de su bancada, podría llegar a enfrentar sanciones internas dentro de su partido.

Lo que hay detrás de la pelea

Más que la elección de una mesa directiva, la disputa terminó convirtiéndose en el primer pulso por el liderazgo de la derecha. De acuerdo con el analista político Andrés Sampayo, la discusión entre el Centro Democrático y el gobierno electo nunca ha sido ideológica, sino que es más bien una disputa por quién representará el ese sector político durante los próximos años. “Lo que entonces parecía una maniobra de facciones hoy se entiende mejor como lo que siempre fue, un intento de meterse en el rancho del Centro Democrático, que sigue siendo el partido de derecha más grande del Congreso”, señaló. La pregunta ahora es cuál camino que tomará el Centro Democrático, ya no solo en esta elección sino en su relación durante el próximo cuatrienio con el nuevo gobierno. Y es que durante la campaña presidencial ya habían aparecido fuertes tensiones entre, por ejemplo, los hijos del expresidente Uribe y Enrique Gómez, hoy senador electo y jefe de debate de De la Espriella en campaña. La idea de que esa ruptura podría costarle gobernabilidad a “el Tigre” ya se asoma. El propio Deluque bajó el tono de la confrontación el sábado en la noche y expresó que espera que todo obedezca a “una calentura electoral” y que, después de la elección, puedan volver a sentarse con el Centro Democrático “de la manera más amable y amigable”. Aunque la decisión llegará mediante voto secreto, todo indica que, salvo una sorpresa de última hora, Alfredo Deluque tiene prácticamente asegurada la presidencia de la corporación. En la Cámara, en cambio, parece que el conservador Nicolás Barguil no tendrá competencia. La elección de las mesas directivas coincidirá con el último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso, en el que hará una rendición de cuentas antes del cambio de mando. La intervención se dará luego de las movilizaciones de sus simpatizantes en el sur de Bogotá. Siga leyendo: La influencia de los ministros costeños gana terreno en el gabinete de De la Espriella

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