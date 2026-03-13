Recuperación de zonas y obras de infraestructura: así se destinarán los $6 billones que llegarán a la UNGRD

Justo cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia, por un millonario saqueo, el Gobierno nacional le asignó la coordinación de 6,34 billones de pesos para atender la emergencia provocada por las lluvias que golpean a varias regiones del país.
Los recursos fueron autorizados mediante un nuevo paquete de decretos expedidos bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado tras las inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos que han dejado cientos de damnificados.
Las afectaciones se concentran especialmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde las lluvias han provocado inundaciones en barrios y zonas rurales, daños en viviendas, interrupciones en servicios públicos y el deterioro de carreteras y puentes.