¡Cumpleaños 213 de Barranquilla! Los Reyes Momo se toman la Arenosa

Barranquilla amaneció este 7 de abril con la celebración de 213 años desde que fue erigida como Villa en 1813, un hecho más político que fundacional, pero que con el tiempo terminó consolidándose como el cumpleaños de la ciudad. Historiadores han reiterado que Barranquilla no nació ese día. Su origen está más ligado a asentamientos espontáneos desde el siglo XVII, impulsados por el río Magdalena, los caños y el comercio fluvial. Aun así, la fecha se mantiene. Y como todo en la ciudad, también se resignifica. Este año, bajo el guiño cultural que evita pronunciar el “13”, la celebración se presenta como “212 más 1”, una muestra del humor que atraviesa la identidad barranquillera. Entérese: Más de $1,3 billones se movieron durante San Valentín y el Carnaval de Barranquilla Ubicada entre el río Magdalena y el Caribe, la ciudad creció como enclave comercial y portuario. En el siglo XIX y buena parte del XX se consolidó como una de las más dinámicas del país, pionera en aviación comercial, servicios públicos y urbanismo, lo que le dio el título de “Puerta de Oro de Colombia”.

¡213 años de Barranquilla! Los Reyes Momo se toman la Arenosa. Foto: Organización Carnaval de Barranquilla

El apodo de “la Arenosa” viene precisamente de sus orígenes geográficos, donde predominaban suelos arenosos, playones y calles sin pavimentar cubiertas de arena. Durante años, esa característica marcó la vida cotidiana de sus habitantes y terminó convirtiéndose en un sello identitario que hoy se mantiene como un símbolo afectivo de la ciudad. En ese ambiente festivo, el alcalde Alejandro Char publicó un mensaje en sus redes sociales alusivo al día. “Hay amores que son para toda la vida, que no se explican, se sienten... como el que sentimos por ti, mi Barranquilla querida...Ahora es nuestro turno de devolverte todo ese amor: de cuidarte, seguir transformándote, embellecerte y continuar abriendo caminos llenos de oportunidades para todos”.

Mientras ese mensaje circulaba, en la ciudad empezaba a desplegarse una agenda que no se quedó en lo protocolario. Uno de los ejes más visibles fue la apertura gratuita del Museo del Carnaval entre el 7 y el 9 de abril, una invitación a recorrer la historia de una de las expresiones culturales más representativas del país. Desde la Alcaldía lo resumieron como una oportunidad para “celebrar con historia, cultura y orgullo”.

A este ambiente se sumó también la reina del Carnaval 2026, Michelle Char, quien compartió una mirada más íntima de la ciudad. “Escoger 20 fotos de la ciudad que me lo dio todo no fue tarea fácil. Barranquilla, vives en mí y ojalá siempre me guardes un lugar en ti”. Le puede interesar: Apúntese: estas son las actividades de formación de públicos del mes de abril

También, uno de los movimientos más significativos ocurrió en colegios públicos del Distrito, los Reyes Momo, figuras emblemáticas del Carnaval, asumieron un rol de maestros. A través de la estrategia ‘Reyes Momo, Guardianes de la Tradición, Cultura en Movimiento’, llegaron a aulas de básica primaria y secundaria para compartir saberes que normalmente circulan en la calle, en los barrios y en la fiesta. Conozca: Contigo Perú: el restaurante peruano en Medellín que redefine la experiencia gastronómica En la jornada hubo muestras prácticas y espacios pedagógicos donde la cumbia, el garabato, los congos, el disfraz, la comedia y la tradición oral dejaron de ser referencias abstractas para convertirse en experiencias directas. El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia desde edades tempranas y reconocer el valor del patrimonio cultural inmaterial más allá del espectáculo.

¡213 años de Barranquilla! Los Reyes Momo se toman la Arenosa. Foto: Organización Carnaval de Barranquilla

La iniciativa también deja ver una lectura más amplia de lo que representa el Carnaval para Barranquilla. No es solo su fiesta más conocida, sino un sistema cultural que condensa su historia social, su diversidad y su capacidad de proyectarse al mundo. Durante más de un siglo, esa celebración ha sido el principal vehículo de identidad de la ciudad. Nacida en la mezcla de herencias africanas, indígenas y europeas, evolucionó hasta convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en una plataforma que hoy conecta a Barranquilla con escenarios internacionales. Según cifras de la administración distrital, la inversión en primera infancia, educación pública y alimentación escolar ronda los 200.000 millones de pesos anuales, de los cuales cerca del 75% es asumido por el Distrito. A esto se suma la expansión de la Universidad de Barranquilla, que pasó de 2.000 a cerca de 20.000 estudiantes, y el impulso a programas de bilingüismo y formación tecnológica desde edades tempranas.

En paralelo, la ciudad ha fortalecido su perfil como sede de grandes eventos culturales, deportivos y académicos. Entre ellos, se proyecta la final de la Copa Suramericana 2026, que volverá a ponerla en el radar internacional. El turismo también gana terreno como una de sus principales apuestas económicas. Espacios como el Gran Malecón se consolidan como ejes de esa estrategia: solo este punto proyecta recibir hasta 15 millones de visitantes en 2026.

¡213 años de Barranquilla! Los Reyes Momo se toman la Arenosa, imagén de referencia. Foto: Organización Carnaval de Barranquilla

Barranquilla es una ciudad que sigue creciendo, pero que también busca explicarse a sí misma. Por eso, este 7 de abril, la celebración no se quedó en el discurso, se metió en los salones de clase, en las conversaciones entre generaciones, en la transmisión directa de saberes. En ese gesto, la Arenosa dejó claro que su historia se conmemora, se enseña, se comparte y se mantiene en movimiento. Lea también: Siguen las polémicas en el fútbol colombiano por decisiones arbitrales: José Ortiz se rajó en el partido Junior-Cali El alcalde también invitó a los barranquilleros a sumarse a la celebración en el Malecón de Rebolo, destacando que la ciudad festeja su cumpleaños “como mejor sabe hacerlo: cerca de su gente”. La jornada, que arranca desde las 2:00 p. m., incluye la Feria Vamos Pa’l Barrio con servicios institucionales, oferta gastronómica de matronas, emprendimientos locales y una agenda cultural con música en vivo, como la Banda de Baranoa y Luister La Voz, además de expresiones como la cultura picotera. Según explicó, las actividades se extenderán durante todo abril y cerrarán con un gran concierto en el Gran Malecón.