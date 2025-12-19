Emergencia en La Estrella: grave incendio consumió 6 casas y 4 mascotas murieron

Un voraz incendio se registró este viernes 19 de diciembre en el municipio de La Estrella, específicamente en la zona industrial de Sierra Morena, sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98.
Las llamas se extendieron por gran parte del sector, donde operan varias empresas dedicadas a la fabricación y almacenamiento de pinturas y productos químicos. El balance de la emergencia fue de seis viviendas afectadas, cuatro mascotas muertas y un bombero de Medellín herido en las piernas por una quemadura de vapor.
El Cuerpo de Bomberos del municipio atendió la emergencia; sin embargo, debido a la densa estela de humo que hubo en la zona, la Alcaldía de La Estrella ordenó en su momento, el cierre total de la vía.