Emergencia en La Estrella: grave incendio consumió 6 casas y 4 mascotas murieron

Un voraz incendio se registró este viernes 19 de diciembre en el municipio de La Estrella, específicamente en la zona industrial de Sierra Morena, sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98. Las llamas se extendieron por gran parte del sector, donde operan varias empresas dedicadas a la fabricación y almacenamiento de pinturas y productos químicos. El balance de la emergencia fue de seis viviendas afectadas, cuatro mascotas muertas y un bombero de Medellín herido en las piernas por una quemadura de vapor. El Cuerpo de Bomberos del municipio atendió la emergencia; sin embargo, debido a la densa estela de humo que hubo en la zona, la Alcaldía de La Estrella ordenó en su momento, el cierre total de la vía.

Las autoridades confirmaron que se solicitó apoyo de los cuerpos de bomberos de Sabaneta, Itagüí, Bello, Caldas y Medellín. Desde este último municipio se desplazaron al menos tres máquinas para atender la emergencia. Asimismo, se pidió el respaldo de un carrotanque del Cuerpo de Bomberos de Bello, que apoyó las labores con siete unidades. De igual manera, la Alcaldía pidió la cooperación de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía Nacional. “No hay pérdidas humanas, solamente la pérdida de algunas mascotas, tres perros y un gato. Las causas del incendio ya serán materia de investigación”, expresó el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez.