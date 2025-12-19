x

Emergencia en La Estrella: grave incendio consumió 6 casas y 4 mascotas murieron

El incendio dejó también un bombero de Medellín herido de menor gravedad en las piernas. La Alcaldía indicó que hay cierre total en las vías aledañas. Aquí los detalles.

    El incendio se extendió por toda la zona industrial de La Estrella, dejando también cuatro mascotas muertas. FOTO: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Un voraz incendio se registró este viernes 19 de diciembre en el municipio de La Estrella, específicamente en la zona industrial de Sierra Morena, sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98.

Las llamas se extendieron por gran parte del sector, donde operan varias empresas dedicadas a la fabricación y almacenamiento de pinturas y productos químicos. El balance de la emergencia fue de seis viviendas afectadas, cuatro mascotas muertas y un bombero de Medellín herido en las piernas por una quemadura de vapor.

El Cuerpo de Bomberos del municipio atendió la emergencia; sin embargo, debido a la densa estela de humo que hubo en la zona, la Alcaldía de La Estrella ordenó en su momento, el cierre total de la vía.

Entérese: Uno de los estudios de tatuaje más grande y famoso de Medellín se incendió

Las autoridades confirmaron que se solicitó apoyo de los cuerpos de bomberos de Sabaneta, Itagüí, Bello, Caldas y Medellín. Desde este último municipio se desplazaron al menos tres máquinas para atender la emergencia.

Asimismo, se pidió el respaldo de un carrotanque del Cuerpo de Bomberos de Bello, que apoyó las labores con siete unidades. De igual manera, la Alcaldía pidió la cooperación de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía Nacional.

“No hay pérdidas humanas, solamente la pérdida de algunas mascotas, tres perros y un gato. Las causas del incendio ya serán materia de investigación”, expresó el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez.

La zona más afectada fue el sector de La Carrilera. Habitantes del lugar también colaboraron con las autoridades intentando controlar el fuego con baldes de agua, ya que varias viviendas fueron alcanzadas por las llamas. En videos difundidos en redes sociales se pudo observar algunas casas con techos colapsados, paredes destruidas y sectores sin servicio de energía.

Aunque no hubo pérdidas de vida humana, la comunidad sí expresó su preocupación debido a la presencia de bodegas y fábricas de pinturas en el área, ya que el humo tóxico pudo representar un riesgo para quienes lo inhalaran.

Es de recalcar que las autoridades se encuentran en alerta durante diciembre, un mes donde los incendios aumentan. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) el año pasado se reportaron once incendios estructurales y cuatro forestales.

Le puede interesar: La cifra de quemados sigue disparada en Medellín: este año van 62% más

Emergencias
Incendios
Industria
Comunidad
Fuego
La Estrella
