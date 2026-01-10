Volver ya o esperar: el dilema de los 393.000 venezolanos que viven en Antioquia

“Ir a Venezuela en este momento implicaría un riesgo, porque todavía está la dictadura, todavía las personas no tienen libertad de expresión y no ha cambiado nada en esencia. Para mí y para mi familia no es factible regresar ahora”, expresó Yexica Marcano, emprendedora venezolana, que llegó a Medellín en 2017 junto a sus hermanas, huyendo de un panorama desolador, cuando el régimen tenía el control de absolutamente todo. “No había alimentos, no había medicamentos, no había seguridad. Ese fue el año más fuerte y ahí fue que yo tomé la decisión de salir. Cruzamos frontera y nos vinimos en bus a Medellín”, recuerda.
Al igual que para Yexica, la captura de Nicolás Maduro reactivó en miles de venezolanos la pregunta que llevan años aplazando: ¿volver o quedarse? En Antioquia, donde 393.702 migrantes (según Migración Colombia) llegaron huyendo de la represión y la violencia, la respuesta no es de entusiasmo sino de cautela. Entre los 241.000 que hoy viven en Medellín y los más de 13.000 en Urabá, la caída de Maduro no borran las razones que los obligaron a salir. EL COLOMBIANO conoció las historias de algunos venezolanos que tuvieron que huir del régimen en busca de un mejor futuro.