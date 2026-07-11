Exclusivo | Estos son los 1.970 “elefantes blancos” que Petro le deja a De la Espriella

Un informe de la Contraloría General de la República revela que en Colombia hay 1.970 proyectos registrados como “elefantes blancos”, obras inconclusas o proyectos críticos, por un valor conjunto de 67,07 billones de pesos.
El documento, un balance ejecutivo de gestión correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 6 de julio de 2026, fue entregado a EL COLOMBIANO y recoge los resultados de la estrategia “Salvando Obras”, creada en 2023 a partir de la experiencia acumulada con el programa “Compromiso Colombia”, implementado desde 2018.
La iniciativa busca identificar tanto las obras que no se culminaron o que, pese a estar terminadas, nunca entraron en funcionamiento, como los llamados proyectos críticos: aquellos que aún tienen contratos vigentes, pero que acumulan suspensiones, adiciones y prórrogas que los acercan a convertirse en obras inconclusas.
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Del universo de 1.970 proyectos, el organismo de control destaca que, gracias al trabajo articulado con la ciudadanía y los ejecutores de recursos públicos, se logró la culminación y puesta en funcionamiento de 536 obras entre septiembre de 2022 y julio de 2026, por 9,22 billones de pesos, a las que se suman otras 242 obras, por 2,57 billones, entregadas en administraciones anteriores.
No obstante, persisten 1.029 proyectos por 54,17 billones de pesos con problemáticas en su ejecución, de los cuales 733 ya hacen parte de las estrategias de control fiscal participativo, mientras que 296 se mantienen bajo vigilancia fiscal ordinaria.
La Contraloría también identificó, junto con las comunidades, 134 obras adicionales —por 627.079 millones de pesos— que por razones técnicas, jurídicas o administrativas se consideran irrecuperables.
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Sobre las causas de estos retrasos, la entidad señaló que la problemática más recurrente tiene su origen en fallas de planeación, como estudios previos incompletos, errores de diseño e inconsistencias técnicas que terminan generando adiciones contractuales, en muchos casos hasta el límite legal permitido.
A esto se suman los incumplimientos de contratistas e interventores, las suspensiones de actividades y los problemas de flujo de recursos financieros, como retrasos en giros y pagos o insuficiencia presupuestal.
El fenómeno no es nuevo: Colombia ha acumulado, gobierno tras gobierno, obras inconclusas, promesas incumplidas y proyectos aplazados indefinidamente.
La diferencia, en este caso, es que la administración de Gustavo Petro hizo del “cambio” su principal bandera y sostuvo ese discurso hasta el final de su mandato, con anuncios de proyectos emblemáticos y metas ambiciosas en educación, salud e infraestructura.
A pocas semanas de ser sucedido por Abelardo de la Espriella, varias de esas iniciativas siguen en ejecución, mientras otras no han pasado de la etapa de los anuncios.
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Sobre esta dinámica, en entrevista con este diario, el senador electo Luis Carlos Rúa —conocido en redes sociales como el “Elefante Blanco” por su labor denunciando obras inconclusas— aseguró que “lo que pasa es que los elefantes blancos no son una coincidencia, son un modelo de negocio”.
Y explicó que “en la medida en que los contratos tienen enmendaduras, o más bien otrosíes, adiciones, prórrogas, suspensiones... ahí es donde está el negocio, en las adiciones. Y como las obras nos enseñaron en general que eran largas y eternas, entonces la gente no duda, ni sospecha”.
Es por eso que desde EL COLOMBIANO seleccionamos una serie de promesas o «misiones» que esta gestión se propuso lograr, pero que, a pesar de los años, quedaron inconclusas, sumándose así a la ya larga colección de “elefantes blancos” que tiene el país.