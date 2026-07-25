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Andi arremete contra la Dian por arancel de EE. UU.: “Ahora se van y olvidan sus responsabilidades con el país”

La Andi afirmó que la inacción de la Dian habría facilitado un arancel de 12,5% que hoy afecta a más de un tercio de exportaciones.

  • Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó la actuación de la DIAN tras conocerse el comunicado del Ministerio de Comercio sobre los aranceles de Estados Unidos. FOTO COLPRENSA.
    Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó la actuación de la DIAN tras conocerse el comunicado del Ministerio de Comercio sobre los aranceles de Estados Unidos. FOTO COLPRENSA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó con dureza la actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) frente al proceso que antecedió a la imposición de un arancel del 12,5% por parte de Estados Unidos a varios productos colombianos.

A través de su cuenta en X, el dirigente gremial reaccionó al comunicado emitido por el Ministerio de Comercio, en el que esa cartera reveló que había solicitado con anticipación a la Dian expedir una reglamentación para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, un requisito exigido por las autoridades estadounidenses.

“Esta comunicación de @MincomercioCo ilustra la inacción de la Dian, que condujo a que Colombia tenga hoy un arancel del 12,5% para más de 1/3 de nuestras exportaciones”, escribió Mac Master.

Le puede gustar: ¿Quién debía reglamentar la prohibición del trabajo forzoso antes de los aranceles de EE. UU.?

El dirigente agregó que la situación deja múltiples interrogantes sobre el comportamiento de la autoridad aduanera. “¿Se trata de una actitud deliberada, o no? La autoridad aduanera sabía perfectamente el riesgo que corrían las exportaciones colombianas. ¿Fue ineptitud, fue a propósito, se trató de un sabotaje, se trató simplemente de incapacidad?”, manifestó.

También preguntó cuál fue la posición del resto del Gobierno y por qué no se ejerció mayor presión para que la Dian cumpliera con las tareas solicitadas, pese a los reiterados llamados de los exportadores y de los gremios.

“Por supuesto, ellos se van ahora y se olvidarán de las responsabilidades que tuvieron con el país”, concluyó.

¿Qué reveló el Ministerio de Comercio sobre la reglamentación?

El pronunciamiento del gremio se produjo después de que el Ministerio de Comercio informara que, un mes antes de que Estados Unidos anunciara el nuevo arancel, solicitó a la Dian expedir una resolución que prohibiera la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

De acuerdo con esa cartera, la reglamentación debía estar lista antes del 26 de junio para responder a los compromisos exigidos por Estados Unidos durante la revisión comercial. Sin embargo, la norma no fue expedida dentro del plazo previsto, situación que, según el Ministerio, debilitó la posición de Colombia durante ese proceso.

¿Qué respondió la Dian frente a los señalamientos?

La Dian rechazó las afirmaciones sobre una supuesta omisión de sus funciones y sostuvo que la responsabilidad de expedir la reglamentación correspondía al Ministerio de Comercio.

Además, aseguró que entregó oportunamente los insumos técnicos necesarios para la elaboración de la norma, por lo que negó que el retraso fuera atribuible a la entidad.

¿Qué consecuencias dejó el desacuerdo institucional?

El intercambio de responsabilidades entre ambas entidades se conoció luego de que el Gobierno de Estados Unidos justificara la aplicación del arancel del 12,5% al considerar que Colombia no había adoptado plenamente medidas para impedir el ingreso de productos vinculados con trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro.

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Tras conocerse esa decisión, el Ministerio de Comercio solicitó a la DIAN y al Ministerio de Hacienda coordinar acciones para expedir la reglamentación pendiente y avanzar en mecanismos que permitan reducir el impacto de los nuevos aranceles sobre las exportaciones colombianas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Estados Unidos impuso un arancel del 12,5% a productos colombianos?
Estados Unidos aplicó el arancel al considerar que Colombia no había adoptado plenamente medidas para impedir el ingreso de productos vinculados con trabajo forzoso en las cadenas de suministro.
¿Qué productos colombianos quedaron afectados por el arancel del 12,5%?
La medida afecta a más de un tercio de las exportaciones colombianas. Sin embargo, no especifica cuáles son los productos alcanzados por el arancel.
¿Qué reglamentación debía expedirse antes del anuncio de Estados Unidos?
Se trataba de una resolución para prohibir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso, un requisito planteado por las autoridades estadounidenses durante la revisión comercial.
¿Qué plazo tenía Colombia para expedir esa reglamentación?
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la resolución debía estar lista antes del 26 de junio para cumplir con los compromisos exigidos por Estados Unidos.

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