Jóvenes de Turbo, Antioquia, hacen vacas para comprar todo el surtido a pequeños emprendedores

Los videos de Camilo Cifuentes son reconocidos y se hacen virales en redes por comprar grandes cantidades de productos a vendedores informales, lo que muchos admiran como un gesto de solidaridad. Pues en Turbo, Urabá antioqueño, un grupo de personas se unió para sacar adelante una iniciativa similar con la que buscan ayudar a pequeños comerciantes o emprendedores.
El proceso es simple. Primero, publican en redes sociales una campaña de expectativa y preguntan a la gente cuáles negocios creen que pueden visitar. Entre las opciones, los amigos eligen el que creen que más lo necesita. Después, van todos en caravanas en motos, en horas de la noche, hasta el lugar del vendedor informal.
Una vez allí, les compran a los pequeños comerciantes o emprendedores todos los productos que tienen o, al menos, gran parte del producido. Lo hacen por medio de vacas, colectas de dinero que hacen con aportes de lo que cada uno pueda, $5.000, $10.000 o $20.000, todo sirve para conseguir un monto que les permita ayudar a los negocios.