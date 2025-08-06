Hidrógeno “verde”, el otro fruto que piensan “producir en la subregión de Urabá

EPM y varios actores sociales relacionados con Urabá están interesados enavanzar en la producción de hidrógeno “verde” -es decir amigable con el medio ambiente - en esa la subregión, y vienen dando los primeros pasos.
El martes pasado instalaron una técnica de trabajo para explorar los retos y posibilidades que hay para el desarrollo de esa fuente de energía limpia y sus derivados, en la cual participa no solo el conglomerado de servicios públicos sino representantes de la academia, el Gobierno , los empresarios y las comunidades.
La materia prima para obtenerla provendría de los desechos que dejan la producción de frutos como el banano, cacao, plátano, palma y otras áreas del agro.