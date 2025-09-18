Combates del Ejército con Clan del Golfo en Frontino, Antioquia, dejó tres soldados heridos

Una confrontación entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército y miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle se registraron entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves en zona rural del municipio de Frontino, Occidente antioqueño, dejando un saldo de tres militares lesionados. Los hechos se registraron en los Llanos de Musinga y el Alto de Cuevas, un sector que queda ubicado entre el parque principal de este municipio y el corregimiento Nutibara, el centro poblado rural más grande de la localidad, luego de que en medio de operativos militares se presentara la confrontación con este grupo armado.

Según relataron testigos de esta confrontación armada, “iba un grupito de soldados por la zona y cuando llegaron a una zona solitaria, se comenzaron a escuchar fuertes explosiones y disparos de manera constante durante toda la noche”. En este cruce de disparos resultaron lesionados los soldados profesionales Jesús David Otero Atencio y Jean Carlos Rivas Contreras, además del cabo segundo Bayron Robeiro Portillo Lucero, todos afectados por impactos de este grupo armado. Entérese: Clan del Golfo plantó explosivos en vía del Norte de Antioquia Los uniformados fueron atendidos por enfermeros de combate que se encuentran en la zona y les realizaron todos los procedimientos para que las lesiones no se les afectaran más.

Sin embargo, hubo inconvenientes para su traslado, ya que el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) no podía aterrizar en la zona, producto de las fuertes lluvias que se presentaban a la hora de la atención. Le puede interesar: Se agudiza la crisis en el Oriente: asesinaron a dos hombres en un parqueadero de El Santuario, Antioquia “Como resultado de este combate, un personal militar quedó herido. De manera inmediata fueron atendidos por el enfermero de combate para ser estabilizados, y con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se efectuó la evacuación helicoportada hasta la ciudad de Medellín, donde reciben atención médica por parte de los especialistas”, indicaron desde la Séptima División del Ejército.