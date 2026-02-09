“La tasa de seguridad sigue en firme”: Gobernación de Antioquia defiende su cobro y destaca recaudo del 62%

Los vehículos, que representaron una inversión superior a los $2.290 millones, hacen parte de la estrategia Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empás), orientada a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública en zonas rurales y territorios priorizados del departamento. Cada camioneta cuenta con tracción 4x4, blindaje nivel IIIA, cabina y platón, además de accesorios, mantenimiento preventivo, matrícula oficial y SOAT.

Pese a los recientes llamados de los gremios empresariales para suspender el cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana , el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , ratificó que el tributo “sigue firme” y está “blindado jurídicamente” . Así lo aseguró este lunes, 9 de febrero, durante la entrega de seis camionetas blindadas a la Séptima División del Ejército Nacional, adquiridas con recursos de dicha tasa.

“Queremos ratificar que la tasa está blindada jurídicamente, que sigue en firme y que, a través de ella, seguiremos haciendo este tipo de entregas”, señaló el gobernador Rendón.

Durante su intervención, el mandatario agradeció a los contribuyentes por el pago del tributo y destacó que el recaudo ya supera el 62%, una proporción similar a la del impuesto predial en Medellín, pese a que la tasa apenas completa poco más de un año de vigencia. Según Rendón, no existe evidencia de que el cobro haya afectado negativamente la economía del departamento. Por el contrario, aseguró que Antioquia creció por encima del 3% el año pasado, impulsada por la inversión y el aumento de las exportaciones.

Le puede interesar: Fenalco aseguró que comerciantes pagarían hasta $64 millones anuales por tasa de seguridad del gobernador de Antioquia

En la misma línea, el diputado Luis Gabriel Gómez, ponente de la ordenanza que dio vida a la tasa, reconoció que fue una decisión políticamente compleja, pero defendió su impacto: “tomamos de la mano suya, gobernador, una decisión políticamente complicada, desgastante a ratos, pero cuando vemos la inversión de la Tasa de Seguridad, todo valió la pena”, aseguró.

No obstante, la posición de la Gobernación contrasta con los reclamos del sector empresarial. A inicios de febrero, Intergremial y Fenalco Antioquia solicitaron formalmente la suspensión del cobro, argumentando que la carga tributaria está “asfixiando al tejido empresarial” en medio de un contexto económico adverso, marcado por el aumento del salario mínimo y otras decisiones económicas de orden nacional.

“Los empresarios no aguantan un impuesto más. La persecución del Gobierno Nacional a diferentes sectores de la economía, el desmedido aumento del salario mínimo y el incremento a la carga impositiva a las empresas hacen que hoy el sector empresarial se declare en crisis”, advirtió Nicolás Posada López, presidente ejecutivo de Intergremial Antioquia, quien pidió abrir espacios de concertación y explorar alternativas de financiación para la seguridad que no recaigan, principalmente, sobre las empresas.

Lea más: Gremios le piden a la Gobernación suspender la Tasa de Seguridad y Convivencia

Desde Fenalco Antioquia, su directora ejecutiva María José Bernal Gaviria señaló que las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) son las más afectadas.

“La situación no es fácil. Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente los costos, especialmente de las mipymes del departamento”, afirmó Bernal.

Pese a la polémica en torno a la tasa, el gobernador anunció que en los próximos días se entregarán nuevos elementos de dotación a la Fuerza Pública, como radios de comunicación, motocicletas, botes, drones, antidrones y equipos tecnológicos, financiados con recursos de la tasa. Según la Gobernación, a la fecha ya se han comprometido más de $500.000 millones de un billón proyectado a invertir entre 2024 y 2027.