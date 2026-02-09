“La tasa de seguridad sigue en firme”: Gobernación de Antioquia defiende su cobro y destaca recaudo del 62%

Pese a los recientes llamados de los gremios empresariales para suspender el cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ratificó que el tributo “sigue firme” y está “blindado jurídicamente”. Así lo aseguró este lunes, 9 de febrero, durante la entrega de seis camionetas blindadas a la Séptima División del Ejército Nacional, adquiridas con recursos de dicha tasa.
Los vehículos, que representaron una inversión superior a los $2.290 millones, hacen parte de la estrategia Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empás), orientada a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública en zonas rurales y territorios priorizados del departamento. Cada camioneta cuenta con tracción 4x4, blindaje nivel IIIA, cabina y platón, además de accesorios, mantenimiento preventivo, matrícula oficial y SOAT.