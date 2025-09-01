Comunidad de Támesis, Antioquia, atemorizada por recientes enfrentamientos con el Clan del Golfo

Un muerto y varios capturados dejaron las más recientes confrontaciones entre el Clan del Golfo y el Ejército en la ruralidad del municipio de Támesis, Suroeste antioqueño. Sin embargo, la comunidad está atemorizada y el presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC) renunció a su cargo por las intimidaciones de los integrantes de este grupo armado.
Los hechos se registraron este fin de semana en la vereda Río Frío, un territorio limítrofe con Jericó, donde ante la denuncia de intimidaciones por parte de miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, la fuerza pública hizo presencia, dando pie a las confrontaciones armadas en cuestión.