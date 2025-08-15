¡Buena noticia para el Suroeste! La Sinifaná tendrá paso controlado desde el próximo lunes

La Concesionaria Vial del Pacífico, COVIPACÍFICO S.A.S., informó en la tarde de este jueves a los usuarios de la vía que transitan hacia el Suroeste y Suroccidente del país que a partir del lunes 18 de agosto de 2025 se reabrirá el paso por el sector Sinifaná, entre el PR 56+000 y el PR 60+000 de la ruta nacional 6003 (Troncal del Café), que conecta el municipio de Amagá con el corregimiento de Bolombolo de Venecia, Antioquia.
Esta reapertura se hará antes de lo previsto, gracias a la urgencia de restablecer la conectividad en este punto de la vía, que estuvo cerrada por más de tres meses por derrumbes y afectaciones y que tenía prácticamente en el exilio al Suroeste antioqueño, que vio como sus calles se vaciaban y con ellas languidecía su comercio y buena parte de su actividad económica. Apenas esta semana, los gremios transportadores anunciaron que el transporte de pasajeros desde Medellín hacia esta subregión había caído por lo menos un 30%.