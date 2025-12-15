Apúntese: lanzan plan de subsidios para viviendas urbanas en Antioquia

Hasta el próximo 30 de enero está vigente el periodo para postularse a una de las viviendas nuevas que subsidiará la Gobernación en distintos cascos urbanos de los municipios antioqueños. Le recomendamos leer: En VIP-VIS la región seguirá creciendo En total, la administración departamental apropió 75.000 millones de pesos del presupuesto con el fin de otorgar hasta 2.690 apoyos económicos y que familias de bajos recursos accedan a la posibilidad de contar con un techo propio, mediante la iniciativa denominada ‘VIVA Mi Casa – año nuevo, casa nueva’. La cantidad que entregarán a las familias que salgan beneficiadas será el equivalente al 10% del valor de una vivienda de Interés Social (VIS) y al 20% en el caso de Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

La intención es que el aporte facilite el cierre financiero de los proyectos, lo cual suele ser una barrera al momento de adquirir una vivienda nueva. “Hoy Antioquia da un paso firme hacia la dignificación de la vivienda. Este subsidio no solo reduce la brecha financiera, sino que devuelve la esperanza a miles de familias que llevan años soñando con un techo propio. Nuestro compromiso es que cada hogar sepa que sí es posible, que en esta convocatoria tienen una puerta abierta y una oportunidad concreta para transformar su futuro”, apuntó el gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), Rodrigo Hernández. El plan se formuló para beneficiar a hogares con mayores vulnerabilidades y de paso impactar el déficit cuantitativo de vivienda en esta región del país.



Además, le puede interesar: Los barrios más buscados para vivir en Medellín en 2025: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol lideran la demanda La convocatoria se realiza a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia. Prioriza a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, clasificadas en Sisbén IV y sin vivienda propia, y que apliquen a proyectos formales que cuenten con licencia, fiducia y plenas garantías jurídicas. Las subregiones priorizadas son: Urabá, con 1.253 cupos para este subsidio; Valle de Aburrá, con 419); Bajo Cauca, con 358; Occidente (155), Magdalena Medio (145), Oriente (126), Nordeste (107), Suroeste (75) y Norte (52).