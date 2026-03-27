Guía de planes para esta Semana Santa en Antioquia: hay arte, música y tradición en 25 municipios

Medellín y los municipios de Antioquia integran una programación que suma eventos culturales a las celebraciones religiosas en esta Semana Santa. La oferta, apoyada por la Dirección de Turismo de Antioquia, se divide en servicios litúrgicos en templos de Medellín, recorridos en municipios coloniales y una agenda en pueblos no tradicionales. El centro de la capital antioqueña es el epicentro de la agenda litúrgica. Lugares emblemáticos como la Catedral Metropolitana y la Basílica de la Candelaria no solo son puntos de encuentro para las procesiones, sino joyas de la arquitectura que atraen a entusiastas de la historia. Para quienes buscan una experiencia más íntima, el Santuario de la Madre Laura en el barrio Belencito y la Iglesia del Señor de las Misericordias en Manrique ofrecen recorridos que destacan el legado de la única santa colombiana y la belleza del estilo neogótico, respectivamente.

Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

¿Qué hacer en Semana Santa en los pueblos tradicionales de Antioquia?

El turismo regional se expande hacia los pueblos patrimoniales, donde la Semana Santa se vive con un fervor especial. Destinos como Jardín, Santa Fe de Antioquia y Jericó son paradas obligatorias para quienes desean presenciar procesiones cargadas de simbolismo en entornos coloniales. Asimismo, el Oriente Antioqueño ofrece planes complementarios como el Tour a Guatapé y El Peñol, que permite combinar la espiritualidad con el ascenso a la famosa piedra y recorridos en lancha por el embalse, facilitando una desconexión total en medio de la naturaleza. Santa Fe continúa siendo un referente con la exposición El Gólgota en el Museo de Arte Religioso y la icónica Semana Santicas, una catequesis viva protagonizada por niños este sábado 28 de marzo. Además, el Templo Santa Bárbara recibirá el Réquiem de Mozart interpretado por la Orquesta Sinfónica Eafit el Domingo de Ramos.

Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Agenda de eventos de Semana Santa en 25 pueblos de Antioquia

Municipios como Caldas celebrarán el Primer Festival de Música Sacra y Arte Religioso del 27 de marzo al 4 de abril. Por su parte, Girardota ofrecerá la II Exposición de Arte Sacro en la Casa Campanario , mientras que en La Estrella la Banda Sinfónica local y el Coro Lyra Voices brindarán un concierto de música sacra el Martes Santo a las 8:00 p.m. Acá va la agenda por regiones: Área metropolitana

Girardota II Exposición de Arte Sacro Lugar: Casa Campanario Fecha: Del 23 al 29 de marzo Caldas Primer Festival de Música Sacra y Arte Religioso Lugar: Catedral Nuestra Señora de las Mercedes, parroquias de Caldas y Casa Municipal de la Cultura Fecha: Del 27 de marzo al 04 de abril La Estrella Concierto de Música Sacra – Banda Sinfónica de La Estrella y Coro Polifónico Lyra Voices. Lugar: Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Fecha: Martes Santo, 8:00 pm.

Norte Carolina del Príncipe Festival Gastronómico Fecha: Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Lugar: Parque principal San Pedro de los Milagros Exposición Fotográfica Redención - Maestro Antonio Betancour Lugar: Edificio Fundadores, segundo piso. Fecha: Del 1 al 5 de abril Concierto de Gala - Banda Sinfónica San Pedro de los Milagros Lugar: Basílica Menor del Señor de los Milagros Fecha: Jueves Santo, 12:00 m.

Occidente Frontino Recital de Piano con Pianissimo Lugar: Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen Fecha: Jueves Santo, 05:00 pm Concierto de Música Religiosa - Banda Marco Fidel Suárez. Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Fecha: Sábado Santo, 06:30 pm. San Jerónimo Serenata Santo Sepulcro Lugar: Capilla Nuestra Señora del Carmen Fecha: Viernes Santo, 10:30 pm Santa Fe de Antioquia Exposición “El Gólgota” Lugar: Sala Interactiva – Museo de Arte Religioso Fecha: Del 15 de marzo al 17 de mayo Horario: Lunes a viernes: 09:00 a. m. – 12:00 m. / 02:00 p. m. – 05:00 p. m. Fines de semana: 11:00 a. m. a 05:00 p. m. Procesión de los niños – Semana Santicas, una Catequesis Viva. Lugar: Recorrido procesional del Parque de La Chinca al principal. Fecha: Sábado 28 de marzo, 07:30 p.m. Réquiem de Mozart -Orquesta Sinfónica Eafit e Iberacademy. Lugar: Templo Santa Bárbara Fecha: Domingo de Ramos, 3:00 p. m. Concierto de Marchas Tradicionales Lugar: Templo Santa Bárbara Fecha: Lunes Santo - 05:00 p.m. Muestra Artesanal y de Emprendimiento Lugar: Plaza Mayor Simón Bolívar – Parque Principal Fecha: Del 31 de marzo al 05 de abril 10:00 am – 10:00 p.m.

Oriente Marinilla XXI Exposición de Arte Religioso - Maestro Alberto Soto Lugar: Escuela de Música y Bellas Artes Fecha: Del 28 de marzo al 11 de abril 49 Festival de Música Religiosa Lugar: Capilla Jesús Nazareno - Teatro Valerio A. Jiménez Fecha: Del 28 de marzo al 04 de abril Rionegro Festival “Música que Eleva el Espíritu” Fecha: Del 29 de marzo al 02 de abril Lugar: Parroquias y templos del municipio Cocorná X Feria del Corozo Lugar: Parque principal Fecha: Miércoles Santo. San Vicente Ferrer XII Exposición de Arte Religioso - La Cruz Símbolo de Salvación Lugar: Centro cultural Horacio Montoya Gil Fecha: Del 29 de marzo al 19 de abril El Retiro Concierto de Música Religiosa Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Rosario Fecha: Lunes Santo, 03:00 pm Concierto a Nuestra Señora de los Dolores Lugar: Parroquia San José Fecha: Sábado Santo, 11:00 am Concierto a la Virgen de Los Dolores Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Rosario Fecha: Sábado Santo, 04:00 pm Abejorral Exposición fotográfica “Retratos del tiempo”, de Álvaro Cardona. Lugar: Casa de la Cultura Miguel María Calle. Fecha: Martes Santo, 07:00 pm

San Rafael Exposición de Arte Religioso Lugar: Casa de la Cultura Fecha: Del 25 de Marzo al 04 de Abril La Ceja Preludio a la Pasión. Así Suena mi Pueblo en Semana Santa - Banda Sinfónica de Mayores. Lugar: Parroquia de San Cayetano Fecha: Domingo de Ramos – 3:30pm Retreta Musical Viernes Santo. Así Suena mi Pueblo en Semana Santa. Lugar: Basílica Menor Nuestra Señora de El Carmen Fecha: Viernes Santo - 5:00 p.m. Inauguración Exposición de Arte Religioso - Maestros Óscar Cardona, Joaquín Restrepo y Juan de La Cruz Rincón. Lugar: Museo Óscar Cardona Ángel Fecha: Domingo de Ramos marzo– 4:00pm El Carmen de Viboral “Muestra de Arte Religioso - Taller de Santiago Ocampo” Lugar: Alfahar Hotel Fecha: Del 29 de marzo al 12 de abril

Suroeste Hispania Primer Festival del Teatro Lugar: Parque principal - Auditorio Colegio Fecha: Del 27 al 29 de marzo Támesis Gran Concierto Musical al Milagroso Señor Caído Lugar: Parroquia San Antonio. Fecha: Martes Santo, 2:00 pm. Jericó Concierto de la Sinfónica Marco Fidel Suárez de Bello Lugar: Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes Fecha: Jueves Santo, 2:30 pm Concierto Banda Municipal Manuel Londoño Mejía Lugar: Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes Fecha: Sábado Santo, 3:00 pm Jardín Concierto de Música Sacra: Montaje Misa Brevis de Jacob Haan - Coro Polifónico del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y Banda Sinfónica de la Corporación Raíces. Lugar: Teatro Municipal de Jardín Fecha: Sábado Santo, 7:00 pm Concierto Clásico de Semana Santa - Corporación Escuela de Música Jardín. Lugar: Basílica menor la Inmaculada Concepción Fecha: Sábado Santo, 02:00 pm