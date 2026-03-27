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Guía de planes para esta Semana Santa en Antioquia: hay arte, música y tradición en 25 municipios

El departamento tiene variada agenda que combina tradiciones religiosas, recorridos por pueblos patrimoniales y experiencias gastronómicas. Estos son los eventos en 25 pueblos antioqueños.

  • Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
hace 3 horas
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Medellín y los municipios de Antioquia integran una programación que suma eventos culturales a las celebraciones religiosas en esta Semana Santa. La oferta, apoyada por la Dirección de Turismo de Antioquia, se divide en servicios litúrgicos en templos de Medellín, recorridos en municipios coloniales y una agenda en pueblos no tradicionales.

El centro de la capital antioqueña es el epicentro de la agenda litúrgica. Lugares emblemáticos como la Catedral Metropolitana y la Basílica de la Candelaria no solo son puntos de encuentro para las procesiones, sino joyas de la arquitectura que atraen a entusiastas de la historia. Para quienes buscan una experiencia más íntima, el Santuario de la Madre Laura en el barrio Belencito y la Iglesia del Señor de las Misericordias en Manrique ofrecen recorridos que destacan el legado de la única santa colombiana y la belleza del estilo neogótico, respectivamente.

Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

¿Qué hacer en Semana Santa en los pueblos tradicionales de Antioquia?

El turismo regional se expande hacia los pueblos patrimoniales, donde la Semana Santa se vive con un fervor especial. Destinos como Jardín, Santa Fe de Antioquia y Jericó son paradas obligatorias para quienes desean presenciar procesiones cargadas de simbolismo en entornos coloniales.

Asimismo, el Oriente Antioqueño ofrece planes complementarios como el Tour a Guatapé y El Peñol, que permite combinar la espiritualidad con el ascenso a la famosa piedra y recorridos en lancha por el embalse, facilitando una desconexión total en medio de la naturaleza.

Santa Fe continúa siendo un referente con la exposición El Gólgota en el Museo de Arte Religioso y la icónica Semana Santicas, una catequesis viva protagonizada por niños este sábado 28 de marzo. Además, el Templo Santa Bárbara recibirá el Réquiem de Mozart interpretado por la Orquesta Sinfónica Eafit el Domingo de Ramos.

Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Templos alistan imágenes religiosas para Semana Santa, que iniciará mañana con procesión de Ramos. En Itagüí, Parroquia Nuestra Señora del Rosario lidera preparativos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Agenda de eventos de Semana Santa en 25 pueblos de Antioquia

Municipios como Caldas celebrarán el Primer Festival de Música Sacra y Arte Religioso del 27 de marzo al 4 de abril. Por su parte, Girardota ofrecerá la II Exposición de Arte Sacro en la Casa Campanario , mientras que en La Estrella la Banda Sinfónica local y el Coro Lyra Voices brindarán un concierto de música sacra el Martes Santo a las 8:00 p.m. Acá va la agenda por regiones:

Área metropolitana


Girardota

II Exposición de Arte Sacro

Lugar: Casa Campanario

Fecha: Del 23 al 29 de marzo

Caldas

Primer Festival de Música Sacra y Arte Religioso

Lugar: Catedral Nuestra Señora de las Mercedes, parroquias de Caldas y Casa Municipal de la Cultura

Fecha: Del 27 de marzo al 04 de abril

La Estrella

Concierto de Música Sacra – Banda Sinfónica de La Estrella y Coro Polifónico Lyra Voices.

Lugar: Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Fecha: Martes Santo, 8:00 pm.

Norte

Carolina del Príncipe

Festival Gastronómico

Fecha: Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

Lugar: Parque principal

San Pedro de los Milagros

Exposición Fotográfica Redención - Maestro Antonio Betancour

Lugar: Edificio Fundadores, segundo piso.

Fecha: Del 1 al 5 de abril

Concierto de Gala - Banda Sinfónica San Pedro de los Milagros

Lugar: Basílica Menor del Señor de los Milagros

Fecha: Jueves Santo, 12:00 m.

Occidente

Frontino

Recital de Piano con Pianissimo

Lugar: Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen

Fecha: Jueves Santo, 05:00 pm

Concierto de Música Religiosa - Banda Marco Fidel Suárez.

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Fecha: Sábado Santo, 06:30 pm.

San Jerónimo

Serenata Santo Sepulcro

Lugar: Capilla Nuestra Señora del Carmen

Fecha: Viernes Santo, 10:30 pm

Santa Fe de Antioquia

Exposición “El Gólgota”

Lugar: Sala Interactiva – Museo de Arte Religioso

Fecha: Del 15 de marzo al 17 de mayo

Horario: Lunes a viernes: 09:00 a. m. – 12:00 m. / 02:00 p. m. – 05:00 p. m.

Fines de semana: 11:00 a. m. a 05:00 p. m.

Procesión de los niños – Semana Santicas, una Catequesis Viva.

Lugar: Recorrido procesional del Parque de La Chinca al principal.

Fecha: Sábado 28 de marzo, 07:30 p.m.

Réquiem de Mozart -Orquesta Sinfónica Eafit e Iberacademy.

Lugar: Templo Santa Bárbara

Fecha: Domingo de Ramos, 3:00 p. m.

Concierto de Marchas Tradicionales

Lugar: Templo Santa Bárbara

Fecha: Lunes Santo - 05:00 p.m.

Muestra Artesanal y de Emprendimiento

Lugar: Plaza Mayor Simón Bolívar – Parque Principal

Fecha: Del 31 de marzo al 05 de abril 10:00 am – 10:00 p.m.

Oriente

Marinilla

XXI Exposición de Arte Religioso - Maestro Alberto Soto

Lugar: Escuela de Música y Bellas Artes

Fecha: Del 28 de marzo al 11 de abril

49 Festival de Música Religiosa

Lugar: Capilla Jesús Nazareno - Teatro Valerio A. Jiménez

Fecha: Del 28 de marzo al 04 de abril

Rionegro

Festival “Música que Eleva el Espíritu”

Fecha: Del 29 de marzo al 02 de abril

Lugar: Parroquias y templos del municipio

Cocorná

X Feria del Corozo

Lugar: Parque principal

Fecha: Miércoles Santo.

San Vicente Ferrer

XII Exposición de Arte Religioso - La Cruz Símbolo de Salvación

Lugar: Centro cultural Horacio Montoya Gil

Fecha: Del 29 de marzo al 19 de abril

El Retiro

Concierto de Música Religiosa

Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Fecha: Lunes Santo, 03:00 pm

Concierto a Nuestra Señora de los Dolores

Lugar: Parroquia San José

Fecha: Sábado Santo, 11:00 am

Concierto a la Virgen de Los Dolores

Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Fecha: Sábado Santo, 04:00 pm

Abejorral

Exposición fotográfica “Retratos del tiempo”, de Álvaro Cardona.

Lugar: Casa de la Cultura Miguel María Calle.

Fecha: Martes Santo, 07:00 pm

San Rafael

Exposición de Arte Religioso

Lugar: Casa de la Cultura

Fecha: Del 25 de Marzo al 04 de Abril

La Ceja

Preludio a la Pasión. Así Suena mi Pueblo en Semana Santa - Banda Sinfónica de Mayores.

Lugar: Parroquia de San Cayetano

Fecha: Domingo de Ramos – 3:30pm

Retreta Musical Viernes Santo. Así Suena mi Pueblo en Semana Santa.

Lugar: Basílica Menor Nuestra Señora de El Carmen

Fecha: Viernes Santo - 5:00 p.m.

Inauguración Exposición de Arte Religioso - Maestros Óscar Cardona, Joaquín Restrepo y Juan de La Cruz Rincón.

Lugar: Museo Óscar Cardona Ángel

Fecha: Domingo de Ramos marzo– 4:00pm

El Carmen de Viboral

“Muestra de Arte Religioso - Taller de Santiago Ocampo”

Lugar: Alfahar Hotel

Fecha: Del 29 de marzo al 12 de abril

Suroeste

Hispania

Primer Festival del Teatro

Lugar: Parque principal - Auditorio Colegio

Fecha: Del 27 al 29 de marzo

Támesis

Gran Concierto Musical al Milagroso Señor Caído

Lugar: Parroquia San Antonio.

Fecha: Martes Santo, 2:00 pm.

Jericó

Concierto de la Sinfónica Marco Fidel Suárez de Bello

Lugar: Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes

Fecha: Jueves Santo, 2:30 pm

Concierto Banda Municipal Manuel Londoño Mejía

Lugar: Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes

Fecha: Sábado Santo, 3:00 pm

Jardín

Concierto de Música Sacra: Montaje Misa Brevis de Jacob Haan - Coro Polifónico del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y Banda Sinfónica de la Corporación Raíces.

Lugar: Teatro Municipal de Jardín

Fecha: Sábado Santo, 7:00 pm

Concierto Clásico de Semana Santa - Corporación Escuela de Música Jardín.

Lugar: Basílica menor la Inmaculada Concepción

Fecha: Sábado Santo, 02:00 pm

Urabá

Apartadó

Festival del Dulce

Lugar: Plazoleta de la Alcaldía

Fecha: Del 28 al 29 de marzo

Turbo

Festival del Dulce y La Gastronomía

Lugar: Parque Tomás Corpas

Fecha: Lunes y Martes Santo

Chigorodó

Festival del Dulce “Chigorodó se endulza”

Lugar: Parque de los Fundadores

Fecha: Jueves Santo

Arboletes

Primer Festival Cultura y Tradición - Caribe Antioqueño.

Lugar: Playa principal

Fecha: Del 2 al 5 de abril

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