Los “semáforos humanos” de Bello: La historia de las personas que regulan el tráfico a cambio de monedas y sin pensión

Pinta de rojo sus labios. Se pone su mejor ropa y sale a trabajar. justo debajo de su casa está su puesto, una pequeña estructura de varillas y láminas metálicas pintada de amarillo. Allí pasa horas con una paleta reflectiva marcando el pare y siga de carros, buses, camiones y volquetas que transitan por la vía La China, la única carretera que comunica a Bello con el corregimiento de San Félix.
“Yo me organizo como si estuviera trabajando en una empresa”, dice Sandra, quien lleva unos 12 años vinculada a ese pare-siga y 7 con un puesto y horario fijo en la caseta.
La vía donde trabaja Sandra es tan estrecha que en sus tramos más angostos apenas cabe un bus y, con riesgo, una moto. A lado y lado hay casas, lo que hace imposible cualquier ensanchamiento. La solución estructural aún no existe. Lo que existe son dos casetas amarillas, dos paletas reflectivas y un grupo de vecinos que se turnan para que el tráfico fluya.
Antes de que llegaran, los trancones podían durar hasta dos horas. “Eso era una cosa impresionante. Los conductores de Bellanita hacían bulla, las volquetas, las camionetas. Eso era una cosa de no terminar, y muchos accidentes”, recuerda Sandra.
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