Emergencia en Segovia, Nordeste antioqueño, por fuerte aguacero que cayó el miércoles en la noche

Las autoridades de Segovia, en el Nordeste antioqueño, avanzan en la evaluación de los daños que dejó un fuerte aguacero que cayó en la noche del miércoles.

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Por lo pronto, según el secretario de Gobierno local, Diego Fernando Montoya, se tiene un balance de 18 barrios afectados por los efectos del vendaval que se inició hacia las ocho de la noche de este 17 de junio y se prolongó hasta casi la medianoche.

El chaparrón provocó que varias quebradas se salieran de su cauce y en ese contexto también se presentaron varios deslizamientos. No obstante, todavía no hay un balance de las consecuencias, pues apenas funcionarios de la administración y de los cuerpos de socorro local están realizando un recorrido por el territorio de la localidad y efectuando el censo respectivo.

“Muchas quebradas se desbordaron. Afortunadamente no hubo víctimas fatales”, apuntó el secretario Montoya.

Entre los barrios más afectados están Galán, El Tigrito, Santa Marta, La Cuarenta, Marquetalia y el sector reconocido como Zona la Electrificadora, donde varias quebradas y arroyos se salieron de madre y anegaron muchas viviendas.

“Fue impresionante. La gente habla de que no veía nada así desde hace muchos años, hubo sectores afectados en los que el agua llegó hasta a un metro de altura”, añadió Montoya. En mayor medida, esto significó la pérdida de enseres de todo tipo.

De manera simultánea con el censo, los obreros, la maquinaria amarilla y las volquetas de la alcaldía trabajan para remover los escombros de las casas y las vías públicas que quedaron bloqueadas.

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Por el momento, alrededor de 15 familias reciben albergue temporal, alimentación y otros cuidados, valiéndose de contratos con hoteles dentro del área del mismo municipio.

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