Secuestro exprés en la antigua vía a la Costa: le exigían $7 millones a un conductor por dejarlo seguir

Un transportador de alimentos que había sido retenido por integrantes de una organización armada fue liberado por el Ejército y la Policía en el municipio de Valdivia, norte de Antioquia.

Presuntamente los captores eran miembros del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), según indicó la Policía Antioquia en un comunicado.

La operación se desarrolló de manera articulada entre el Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, de la Décima Primera Brigada, y el Grupo Liviano de Caballería N.º 9, en conjunto con efectivos de la Policía Nacional.

Según la Policía, el detonante del operativo fue un llamado en el que fueron informados de que un conductor de transporte de alimentos perecederos había sido retenido en la zona rural de Valdivia y los primeros respondientes habrían sido los uniformados del cuadrante.

Al acudir al sitio, hallaron a la víctima del ilícito junto al vehículo que conducía, en la vía principal de Valdivia, pues estaba siendo amenazado por sus captores, quienes, según la versión, le exigían que les pagara siete millones de pesos para dejarlo libre.

El el sitio fueron capturados en flagrancia dos hombres señalados de acometer el presunto secuestro. Uno de ellos es un presunto menor de edad, por lo que fue puesto a disposición de las entidades que administran la justicia penal para adolescentes.

El conductor relató que transitaba por la troncal que va hacia la Costa Atlántica, a la altura de la variante a Valdivia, cuando lo interceptaron y lo obligaron a bajar del automotor. Luego lo trasladaron hacia otro sitio, a un costado del mismo carreteable, y lo estarían presionando para que entregara la suma de dinero antes indicada o de lo contrario no lo dejarían continuar con su recorrido.

La troncal entre Medellín y la Costa Atlántica ha sido durante mucho tiempo blanco de ataques de distintos grupos armados. Esta ha sido una ruta de gran importancia, no obstante la apertura reciente de la doble Calzada por el Nordeste antiqueño que también comunica a la capital antioqueña con el litoral Caribe le ha restado movimiento. Y como se había vaticinado ya, parece que la disminución del flujo vehicular la va volviendo poco a poco solitaria, facilitando aún más fenómenos de inseguridad.

Por esta zona tienen presencia estructuras de las disidencias de las Farc (frentes 36 y 18), así como integrantes del ELN y del Clan del Golfo.

El 17 de noviembre pasado, grupos armados dinamitaron la calzada, entre Yarumal y Valdivia, a la altura del kilómetro 42, en el sector Ventanitas, jurisdicción de Yarumal. Desde la Policía Nacional hicieron entonces un llamado a los conductores a tomar vías alternas o detener sus vehículos en sectores seguros.