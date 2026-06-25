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Se infiltraron en comunidad religiosa de Jericó, engañaron a las monjas y les robaron hasta la plata de las misas

La Diócesis de ese municipio de Suroeste antioqueño pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para capturar a los responsables e instó a otras comunidades religiosas para que estén alerta, pues podrían víctimas de los mismos delincuentes.

  • Se infiltraron en comunidad religiosa de Jericó, engañaron a las monjas y les robaron hasta la plata de las misas
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El Colombiano
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hace 1 hora
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Hay indignación y temor en las comunidades religiosas del Suroeste de Antioquia, luego del robo que sufrieron las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, en el municipio de Jericó.

Y es que, la manera como se ejecutó el hurto, mediante el engaño de una pareja, en particular una mujer que se hizo pasar por aspirante a religiosa, ganándose la confianza de las misioneras, suscitó la preocupación y alerta de la Diócesis de ese municipio, de que la modalidad sea replicada en otros conventos o seminarios.

Si bien las circunstancias en las que se produjo el hecho, cometido en la Casa Natal de la congregación, continúan siendo materia de investigación, la autoridad religiosa no descartó que los delincuentes hubieran utilizado algún tipo de sustancia para facilitar la comisión del delito.

Se infiltraron en comunidad religiosa de Jericó, engañaron a las monjas y les robaron hasta la plata de las misas

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“Los presuntos delincuentes se llevaron dinero destinado al sostenimiento de la comunidad religiosa, recursos provenientes del almacén y estipendios correspondientes a las celebraciones de la Santa Misa, afectando significativamente la economía de la congregación”, indicó la diócesis.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación de los hechos y solicitan la colaboración de la ciudadanía con información que permita la pronta captura de la pareja, el llamado de la Diócesis a otras comunidades religiosas, casas de formación e instituciones eclesiales es a reforzar los protocolos de seguridad y extremar las medidas de prevención.

“Es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares”, concluyó la autoridad religiosa.

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