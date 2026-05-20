Rionegro abrirá convocatoria de 1.100 subsidios de vivienda nueva con apoyo de VIVA y la Gobernación de Antioquia

A partir de este miércoles 20 de mayo, cientos de familias de Rionegro podrán postularse a una nueva convocatoria de subsidios para vivienda nueva impulsada por la Alcaldía municipal y la Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA).

La iniciativa contempla más de 1.100 subsidios que serán otorgados dentro del macroproyecto Bosques de Hontanar, considerado una de las apuestas urbanísticas y sociales más importantes del Oriente antioqueño. El proyecto incluye la construcción de 720 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y 440 Viviendas de Interés Social (VIS), en total, se proyectan 1.160 viviendas nuevas.

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Según informó la administración municipal, las viviendas VIP tendrán un valor equivalente a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes y podrán acceder a subsidios concurrentes otorgados por el municipio, VIVA y las cajas de compensación familiar.

La convocatoria estará habilitada de forma virtual entre el 20 de mayo y el 31 de agosto de 2026 a través de la página oficial de la Alcaldía de Rionegro en este enlace, con tres periodos de inscripción definidos por cortes: del 20 de mayo al 19 de junio, del 1 al 31 de julio y del 10 al 31 de agosto.

Entre los principales requisitos para aplicar se encuentran tener un grupo familiar conformado, residir de manera continua en Rionegro durante los últimos cinco años, contar con SISBÉN actualizado en el municipio, no poseer vivienda en el país y acreditar ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La convocatoria se da en medio de un panorama de creciente presión inmobiliaria en Rionegro, uno de los municipios con mayor expansión urbana y valorización del departamento. Según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia de 2023, el municipio registra un déficit habitacional de 12.468 soluciones de vivienda, de las cuales más de 12.000 corresponden a necesidades de mejoramiento.

La administración municipal aseguró que el objetivo del programa es facilitar el acceso a vivienda digna para población vulnerable, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y comunidades étnicas.

El proyecto está enmarcado dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 de la actual administración liderada por el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea. Contemplan la construcción y mejoramiento de 2.000 soluciones habitacionales durante este cuatrienio. De manera conjunta con VIVA, actualmente avanzan procesos para ejecutar 2.097 soluciones entre vivienda nueva y mejoramientos, con inversiones cercanas a los $17.196 millones, según informó la Alcaldía.