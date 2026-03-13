Encontraron sin vida en el río Cauca a reconocido líder social de Antioquia

Wílmer Benítez era un líder social, comunitario y deportivo muy distinguido en el corregimiento de Margento, en el municipio de Caucasia, Antioquia. Había sido reportado como desaparecido el pasado viernes 6 de marzo, día que salió de su casa a tempranas horas de la mañana.

Lea más: Hallan siete cuerpos de víctimas del conflicto armado en un cementerio de Caldas

La preocupación de su familia y de la comunidad a la cual ayudó por mucho tiempo fue de menos a más al ver que no había ninguna pista que indicara dónde podría estar. Una semana después, fue hallado sin vida a orillas del río Cauca, en jurisdicción de Nechí, junto a unos costales llenos de piedra que habían sido sujetados a su cuerpo para evitar que lo encontraran.

“Según la primera información, hombres del Clan del Golfo serían los responsables de su tortura y posterior asesinato. Este crimen ocurre en una región donde la Defensoría del Pueblo ya había advertido graves riesgos para la población civil, debido a la presencia y disputa entre grupos armados ilegales en el Bajo Cauca antioqueño, una situación que sigue generando homicidios, amenazas, desplazamiento y control armado sobre las comunidades”, dijo Leonardo González Perafán, director de Indepaz y del Observatorio de Derechos Humanos y Colectividades.