Los 37 municipios de Antioquia que están en gran riesgo para estas elecciones

Uno de cada tres municipios antioqueños está en riesgo de sufrir fraude o violencia durante las elecciones que se están realizando este año.
A escasas dos semanas de la primera vuelta presidencial, esta alerta emitida por la Misión de Observación Electoral (MOE) en febrero pasado ha vuelto a cobrar trascendencia en medio de una crítica situación de orden público en varias regiones.
La crisis más reciente se desató en Briceño, donde el asesinato del estudiante y periodista Mateo Pérez evidenció cómo en muchos rincones del departamento los grupos armados tienen más control y poder que cualquier institución del Estado.
En este municipio del Norte antioqueño subestructuras del Clan del Golfo y del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc libran una guerra por controlar una corredor clave para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.