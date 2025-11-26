Metroplús: 20 años de espera en el sur de Medellín y el Aburrá y apenas rodaría en 2027

Terminar el Metroplús tardará más del doble de lo que demoró la construcción de la línea A del metro. Tras acumular más de 20 años de problemas y más de $1,3 billones invertidos, el sistema de buses prometido para unir al sur del Valle de Aburrá con Medellín no rodaría por lo menos hasta 2027.
Aunque la entidad sostiene que avanza a toda máquina para iniciar cuanto antes con la operación temprana del sistema, los tiempos que maneja la obra —desde 2009 prometida para inaugurarse en menos de dos años—, generaron un fuerte debate en el Concejo de Envigado.
En este último municipio, en donde precisamente falta por arrancar un último tramo de 125 metros, varios concejales cuestionaron la utilidad misma de la obra, que tras tantos años de afugias consideraron corta ante las necesidades de movilidad de la región metropolitana.