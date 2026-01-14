x

En un pueblo de Antioquia rescataron a una cachorra arrojada a la basura

La cachorrita de apenas dos meses de nacida ya está sana y salva en un hogar.

  • Canela estuvo a punto de ser compactada como si fuera basura, pero ahora tiene un nuevo hogar. FOTO: CORTESÍA
    Canela estuvo a punto de ser compactada como si fuera basura, pero ahora tiene un nuevo hogar. FOTO: CORTESÍA
  • En un pueblo de Antioquia rescataron a una cachorra arrojada a la basura
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El azar quiso que uno de los miles de casos de crueldad contra los animales terminara con un desenlace feliz. El caso en cuestión ocurrió en el municipio de San Pedro de los Milagros, donde en medio de sus trabajos cotidianos operativos de la empresa de servicio de aseo encontraron un perrito indefenso a punto de ser devorado junto con toneladas de basura.

En medio de lo que parecía una jornada normal, fue un nivel ladrido el que llamó la atención de los operarios de Interaseo quienes al buscar el origen de ese sonido encontraron dentro de un costal un pequeño perrito que estaba a punto de ser compactado junto con la basura. El animalito temblaba y estaba en alto estado de estrés cuando Julián Andrés Aguiar, uno de los operarios, lo sacó de la basura y lo puso a salvo.

Lea: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

Resultó ser una cachorrita de apenas dos meses de nacida. Tras encontrarla en medio del recorrido en la vereda Monterredondo, los operarios la llevaron consigo en la cabina del vehículo el resto de la jornada y al llegar a la oficina le dieron agua y comida y fue entonces cuando Julián Andrés le contó la historia a su esposa, quien no dudó en pedirle que se quedaran con ella. La bautizaron de manera inmediata: Canela.

En un pueblo de Antioquia rescataron a una cachorra arrojada a la basura

También le puede interesar: ¿Disputas por el territorio? Las implicaciones por aparición de otro hipopótamo muerto en el Magdalena Medio

La historia de Canela pone en evidencia nuevamente la crisis que enfrenta Antioquia de maltrato animal. En 2025, solo en casos atendidos por la policía, fueron rescatados 849 animales que fueron maltratados o abandonados, en tanto que 15 personas por estos delitos. Según datos del Grupo Gelma de la Fiscalía, desde entre enero de 2024 y noviembre de 2025 se mantienen 250 denuncias activas en el departamento por casos de maltrato animal, 14 juicios en curso, 21 imputaciones, dos sentencias y tres casos con principio de oportunidad.

Todo esto sin contar los casos que atienden de manera silenciosa cientos de fundaciones y albergues, donde todos los días llegan perros abusados sexualmente, heridos con arma blanca y hasta quemados vivos, así como arrojados a la basura en bolsas y costas y hasta arrojados a ríos y quebradas. Solo en las calles de Medellín, en 2025, fueron hallados 3.781 animales en estado de abandono, de los cuales 1.828 son perros y 1.953 gatos.

Los meses con mayores índices de rescate fueron enero con 418, mayo con 407, junio con 375 y julio con 372. En el mes de noviembre, ya van 184 rescates.

Maltrato Animal
Rescate
San Pedro de los Milagros
