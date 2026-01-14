En un pueblo de Antioquia rescataron a una cachorra arrojada a la basura

El azar quiso que uno de los miles de casos de crueldad contra los animales terminara con un desenlace feliz. El caso en cuestión ocurrió en el municipio de San Pedro de los Milagros, donde en medio de sus trabajos cotidianos operativos de la empresa de servicio de aseo encontraron un perrito indefenso a punto de ser devorado junto con toneladas de basura.

En medio de lo que parecía una jornada normal, fue un nivel ladrido el que llamó la atención de los operarios de Interaseo quienes al buscar el origen de ese sonido encontraron dentro de un costal un pequeño perrito que estaba a punto de ser compactado junto con la basura. El animalito temblaba y estaba en alto estado de estrés cuando Julián Andrés Aguiar, uno de los operarios, lo sacó de la basura y lo puso a salvo.

Resultó ser una cachorrita de apenas dos meses de nacida. Tras encontrarla en medio del recorrido en la vereda Monterredondo, los operarios la llevaron consigo en la cabina del vehículo el resto de la jornada y al llegar a la oficina le dieron agua y comida y fue entonces cuando Julián Andrés le contó la historia a su esposa, quien no dudó en pedirle que se quedaran con ella. La bautizaron de manera inmediata: Canela.