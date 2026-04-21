Angelita volvió al helicóptero en el que nació

El 23 de noviembre de 2022, una bebé nació a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana mientras sobrevolaba San Pedro de los Milagros, en medio de una evacuación médica de emergencia desde un corregimiento de Ituango. Esta semana, con más de tres años, Angelita regresó a conocer la aeronave y a la tripulación que la recibió en el mundo.

Era de noche y llovía cuando se activó la operación de evacuación médica urgente en el corregimiento de Santa Rita de Ituango. Una mujer en estado de gestación necesitaba ser trasladada a Medellín, pero la lluvia, la oscuridad y las montañas complicaban cada minuto del recorrido.

Angelita no dio espera. A mitad del vuelo comenzó el trabajo de parto. La tripulación —pilotos y personal médico— tuvo que mantener la aeronave estable y en curso mientras atendía simultáneamente el nacimiento.

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A las 7:15 de esa noche, volando sobre San Pedro de los Milagros, nació la bebé. Los primeros segundos fueron de miedo: la niña no reaccionaba. Pero el personal médico aplicó una maniobra de estimulación y Angelita lanzó su primer llanto. La tripulación y la madre respiraron aliviadas. Completaron la misión con el traslado a Medellín.

La llamaron Angelita, en honor al helicóptero Ángel que la sostuvo en los aires durante su nacimiento.

El pasado viernes 17 de abril, la niña, su madre y su abuela visitaron el Comando Aéreo de Combate No. 5 para reencontrarse con la aeronave y con quienes ayudaron a traerla al mundo. Fue un encuentro emotivo para la familia y para la tripulación por igual.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana explicó que este tipo de operaciones aeromédicas hacen parte de su misión permanente de atender emergencias en zonas de difícil acceso, con vehículos equipados para la evacuación y la atención médica en territorios donde ningún otro medio llegaría a tiempo.

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