“Si no clausuramos camas, nos tocaría cerrarlo”: directora del Hospital Infantil Santa Ana en El Poblado

En 83 años de vida, el Hospital Infantil Santa Ana en El Poblado ha tenido tiempos económicamente regulares, malos y peores, pero no se puede decir que jamás haya sido boyante. El presente no es precisamente la mejor época. Es la razón por la que las directivas decidieron que la única manera de no morir es reducir una parte de sus servicios y diversificarse hacia otros que antes no prestaban.
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Recientemente anunciaron que el próximo 12 de junio cerrarán el área de hospitalización, en la cual mantienen entre 12 y 20 camas dispuestas. La directora, Paula Andrea Trujillo, explica las causas, la magnitud de la crisis y las posibilidades de solución.