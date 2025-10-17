Consulta por Área de Oriente es en un mes y hay preocupación por recursos del Gobierno Nacional

Pese a que ya falta menos de un mes para que los habitantes del Oriente antioqueño decidan si se crea una nueva área metropolitana para esa subregión, la Registraduría Nacional no habría recibido todavía por parte del Gobierno Nacional los recursos para financiar esa cita en las urnas.
Le puede interesar: Serán 54 las organizaciones que moverán las votaciones para la consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás
El lío salió a flote esta semana, cuando desde la Gobernación de Antioquia se indicó que aunque los recursos ya fueron asignados por el Ministerio de Hacienda, la Registraduría todavía no recibe el desembolso.