Ofrecen $150 millones de recompensa por hurto de dos volquetas y el asesinato de quien las cuidaba

Un hurto de dos volquetas, con uso de armas de por medio, en una vereda de Támesis, Suroeste antioqueño, terminó con el asesinato del hombre que trabajaba en la finca alquilada para guardarlas y quien las estaba cuidando. Por estos dos delitos, la Gobernación de Antioquia ofreció 150 millones de pesos de recompensa. Los hechos se registraron en el sector El Camino de la Virgen, en la vereda La Oculta, donde se estaban usando estos vehículos para los trabajos de pavimentación que se vienen desarrollando en la zona y hombres armados llegaron con la firme intención de robarse estas volquetas, propiedad de un contratista de la Gobernación de Antioquia.

Juan Pablo Pérez, alcalde de este municipio, comentó que “llegaron los criminales y hurtaron dos volquetas y la motocicleta de la persona a la cual le quitaron la vida, un campesino que se dedicaba a labores de ordeño en esta finca”. Entérese: Este 8 de diciembre vence el plazo para que la ANM decida sobre el proyecto Quebradona en Jericó La víctima de este crimen fue identificada como Yamid Augusto Soto Monsalve, de 47 años, quien trabajaba en la propiedad utilizada para guardar los vehículos usados en las labores de pavimentación de este corredor, que iban a beneficiar toda la comunidad. Además, los criminales se robaron una moto de la propiedad.

Esta fue la otra volqueta que se robaron los presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Oculta, de Támesis. FOTO: CORTESÍA

Luego del hurto de estas volquetas, ambas de color blanco y de marca International, las autoridades comenzaron a hacerle seguimiento pese a que los delincuentes les desactivaron los sistemas de rastreo satelital. Según el alcalde, lo último que se supo es que transitaban por el sector de Puente Iglesias, jurisdicción de Fredonia. Le puede interesar: Arde Quebradona: minera interpuso acción legal contra 11 personas que estarían contra el proyecto “Hay un reporte de que desconectaron los GPS desde la noche, el día de ayer, a eso de las nueve de la noche, y tenemos un reporte de cámaras que mostraron que las volquetas iban en dirección, pues, a la doble calzada. Que esta finca y este sector están muy cercanos a las vías 4G, la Doble Calzada”, expresó el mandatario.