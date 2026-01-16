x

¡Atención! Anuncian cuándo se reabrirá el paso en el puente La Limona, que colapsó al sur de Medellín

La movilidad en este sector se ha visto gravemente afectada debido a que cerca de 20.000 vehículos transitan por ahí. Aquí más información.

    El alto flujo de vehículos que se movilizan tiene paralizado el sector. Motos, camiones y vehículos particulares y de servicio público no han podido llegar a sus destinos a raíz del daño. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 8 horas
bookmark

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que en una semana se espera reabrir el paso en el puente de La Limona,entre Medellín e Itagüí, luego de los estudios para reparar las afectaciones en este paso vehicular.

Así mismo, el mandatario anunció que desde esta tarde se permitirá el tránsito de motos y de peatones por este puente,con lo que se busca agilizar la movilidad.

Le puede interesar: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

Se invertirán $80.000 millones en las obras de la vía y el hecho de que hubiera un acta de obra desde el 30 de diciembre permitió una pronta intervenciónen esta emergencia que se generó en el costado de Itagüí por cuenta de las lluvias.

Si la primera fase no funciona,se habilitaría un puente militar con apoyo del Ejército.

“Se mantendrá clausuradohasta tanto no se garantizan la seguridad de las personas”, señaló el mandatario

Noticia en desarrollo...

