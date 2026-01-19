“Sin detrimento patrimonial, no hay responsabilidad fiscal”: gobernador Rendón sobre archivo de procesos en su contra

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión de la Contraloría General de la República de archivar dos procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba en su contra, los cuales se habían formulado por un presunto detrimento patrimonial relacionado con la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro durante su mandato como alcalde de ese municipio, entre 2016 y 2019. Lea más: Exclusivo: así fue la tensa reunión entre gobernadores de la “rebelión” y el MinHacienda A través de su cuenta de X, puso algunos pantallazos de diferentes medios confirmando la noticia, y reiteró que nunca hubo tal desfalco, ya que la obra fue ejecutada correctamente. “En el ejercicio del servicio de lo público, un camino que escogí con vocación y convicción, hay que ser un libro abierto: se está expuesto a indagaciones y revisión sobre nuestro trabajo. Se hace mucho despliegue cuando se abre una investigación, pero pasa de agache cuando queda demostrado el correcto proceder. Qué bueno ver hoy esto en los medios de comunicación”, dijo el mandatario. Además, puntualizó en que ningún recurso público se perdió, y que ambos CAI ubicados en el sector Cuatro Esquinas y en San Antonio de Pereira, fueron entregados y actualmente prestan servicio a la comunidad.

Los procesos, que ya reposan en los archivos del ente de control, hablaban de un presunto detrimento de $1.270 millones, cifra que tras las más recientes investigaciones fue desestimada y se corroboró que las obras sí se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumplen con su respectiva finalidad pública. Respecto al CAI Cuatro Esquinas, la Contraloría precisó que “la obra se encuentra en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fue contratada”, mientras que sobre el CAI de San Antonio de Prado, dijo que “la obra se encuentra en un estado funcional satisfactorio, con sus sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de telemática operativos. Se destaca que la unidad policial ocupa actualmente el inmueble en condiciones de habitabilidad avaladas formalmente por la Policía Nacional”. Por ende, se concluyó que sin un daño cierto y cuantificable no existe responsabilidad fiscal, razón que llevó a archivar ambos procesos y liberar de la investigación al máximo mandatario departamental.

Otras investigaciones que vinculan al gobernador Rendón