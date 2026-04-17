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¿Qué esconde Petro con las gafas oscuras?

hace 2 horas
El Colombiano

En esta edición de la Mesa Central, analizamos la polémica intervención del presidente Gustavo Petro en su consejo de ministros, donde lanzó amenazas a alcaldes, ignoró fallos judiciales y realizó comentarios controversiales. Además, profundizamos en el escándalo de la cárcel de Itagüí, revelando los vacíos legales del proceso de paz con bandas criminales y las acciones de la senadora Isabel Zuleta. Finalmente, abordamos la decisión gubernamental de controlar la población de hipopótamos en el Magdalena, evaluando el protocolo de eutanasia y su impacto en el ecosistema....

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