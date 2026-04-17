Por concierto del Grupo Firme no habrá ciclovía en el Estadio el domingo; novedad en la Regional por Corre Mi Tierra

Medellín tendrá dos eventos de talla internacional este fin de semana: el concierto del Grupo Firme en el Estadio Atanasio Girardot el sábado, y la carrera atlética Corre Mi Tierra, el domingo.

Debido a esto habrá novedades en dos ciclovías de la ciudad, las restantes tendrán sus trayectos a disposición de los ciudadanos, entre ellas la de la avenida El Poblado.

Según informó este viernes el Inder Medellín, se canceló la ciclovía del sector estadio por motivo del desmontaje del concierto de la agrupación de música regional mexicana.

Entre tanto, por la celebración de la edición 18 de la carrera atlética, que contará con más de 8.000 deportistas, se modifica el trayecto de la avenida del Río, el cual será ofertado y operado desde el sector de Solla hasta la calle 10 (no hasta la 8 sur, hasta donde es normalmente).

“Desde dicho sector hacia el sur la vía estará habilitada para la circulación vehicular”, informó la jefatura de prensa del ente de recreación y deporte de la ciudad.