El sacerdote implicado en polémica con monjas en el Alto de la Virgen de Guarne intentó ser alcalde de un pueblo de Antioquia

El padre Julián David Maldonado Montoya, el religioso que protagonizó un incidente con la Policía Nacional y unas monjas en el Alto de la Virgen, Guarne, no es nuevo en controversias y, de hecho, tiene una trayectoria política además de su trabajo como sacerdote. Incluso intentó ser alcalde de un municipio de Antioquia en las elecciones regionales de 2023. Maldonado Montoya aspiró a la Alcaldía de Hispania, un municipio del suroeste antioqueño, como candidato del Polo Democrático, aunque no tuvo gran acogida entre los votantes de esta localidad, de donde es oriundo. De los 3.555 votos válidos de esos comicios, solo 106 fueron para él, terminando cuarto entre seis aspirantes. Quien se quedó con estas votaciones fue Orlando Arturo Marín, quien logró 1.518 votos.

Según conoció este medio, durante su campaña política el religioso se caracterizó por verse envuelto por realizar eventos sin contar con los permisos necesarios y grabar cuando la Policía intervenía en los mismos, argumentando que estaba siendo víctima de persecución política, situación similar a la que ocurrió el pasado domingo, pero esta vez en su misionalidad religiosa.

¿Qué pasó en el Alto de la Virgen de Guarne con las monjas?

Este sacerdote, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini desde hace un año y medio, se vio implicado en la polémica luego de que intentara celebrar una eucaristía en la parte alta de este sector que marca el límite entre Guarne y Copacabana. El detalle es que este es un predio privado, abierto al público, que pertenece a las Hermanas de María Santificadora, una congregación adscrita a la Diócesis Sonsón-Rionegro. Entérese: Ya no en el cielo sino en la tierra: así es la iglesia evangélica de Latinoamérica por dentro Cuando las religiosas le recriminaron por estar celebrando la eucaristía en este lugar, este sacerdote solo acató decir: “Estamos acá en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la eucaristía, entonces vamos a poner autoridades porque yo tengo todos mis papeles en regla, es que yo no soy ningún sacerdote falso”. Esto se debe a que la prelatura a la que pertenece Maldonado Montoya es independiente a la Iglesia católica romana, pese a que son considerados católicos.

Sobre estos hechos, el padre Maldonado Montoya relató en la emisora Olímpica Stereo que “íbamos con la comunidad de nosotros de acá de Medellín para el Alto de la Virgen. Inmediatamente cuando llegamos, una de las monjas me abordó en el bus apenas me estaba bajando y me dijeron que me presentara, yo les dije quién era. Me respondió que como yo no era romano, usted no puede celebrar acá en la iglesia de nosotros. Les dije que no venía a celebrar en su iglesia, sino con la comunidad en el alto, y de ahí se desató todo”.

Sanciones y posición de la Prelatura Apostólica Verbum Domini

Los primeros en criticar el comportamiento de este religioso fueron los de su propia comunidad, que mediante un comunicado pidieron disculpas por lo ocurrido y recordaron que esta comunidad no tiene permitido celebrar eucaristías en lugares donde no les corresponde y menos sin solicitar las autorizaciones correspondientes. Le puede interesar: Los votos de los grupos religiosos en Antioquia no son un milagro “Al presbítero Julián Maldonado, como a todos los presbíteros de nuestra comunidad, se les ha indicado reiteradamente, desde esta Prelatura, no celebrar en lugares que no le pertenecen, presentarse como lo que somos, Iglesia Católica Independiente, no en comunión con Roma y, en caso de espacios públicos, verificar previamente las autorizaciones, solicitar los permisos respectivos”, indicaron desde la Prelatura Apostólica Verbum Domini en el pronunciamiento firmado por su representante legal, el arzobispo primado Hernán Andrés Marín Agudelo. De hecho, desde esta prelatura le pidieron a este religioso que ofreciera disculpas a las monjas de esta comunidad, con el fin de zanjar diferencias y eliminar todas las publicaciones sobre lo sucedido, pero, contrario a la directriz, habría optado por continuar con su ofensiva, principalmente en las redes sociales, situación que le estaría acarreando un proceso disciplinario dentro de esta congregación religiosa que lo podría dejar sin templo y hasta sin fuero religioso.

Actualmente tiene como templo la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio El Diamante, comuna 7 (Robledo), en el noroccidente de Medellín, aunque tras esta actuación podría dejar este espacio en los próximos días por determinación de esta comunidad, que a diferencia de la iglesia católica romana, sus religiosos sí pueden formar parte de su comunidad, incluso si se encuentran casados.

Diferencias entre la Iglesia Católica Romana e Independiente