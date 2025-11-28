x

No ha llegado diciembre y ya van 68 personas quemadas por pólvora en Antioquia

La situación es crítica debido a que la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente de Paúl ya reporta el 100% de ocupación en camas de adultos. Conozca aquí las recomendaciones de las autoridades.

    La mayoría de quemaduras se reportan en el rostro, brazos y piernas. Las autoridades realizaron un llamado a los padres de familia para evitar la manipulación de artefactos como chispitas mariposas o voladores. FOTO: Coprensa/El País
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

28 de noviembre de 2025
bookmark

Las autoridades se encuentran en alerta ante la llegada de diciembre, uno de los meses donde Antioquia lidera las cifras de quemados. Faltan tan solo tres días para iniciar las fiestas decembrinas y ya las autoridades reportaron 68 personas quemadas, siendo Medellín la ciudad con más casos en el departamento.

A raíz de esto, la Gobernación de Antioquia reforzó su campaña ‘Soy Antipólvora’ para evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en los 125 municipios del departamento.

La estrategia, que cuenta con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Policía Nacional y otras instituciones, busca reducir las lesiones por manipulación de artefactos como las chispitas mariposas, las papeletas, totes, voladores, entre otros.

Le puede interesar: No se los pierda: estos son los cinco atractivos imperdibles de los alumbrados de Medellín, que se encienden este viernes

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana y pidió evitar la quema de pólvora durante las festividades debido a que la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente de Paúl ya reporta el 100% de ocupación en camas de adultos y el 80% en las camas de niños.

Corremos el riesgo de que pacientes que requieran hospitalización por este tipo de accidentes, nos toque buscar camas por fuera de Antioquia en otras instituciones hospitalarias del país. Es lamentable que sigamos siendo el departamento que lidera el número de quemados”, expresó la funcionaria.

La campaña, creada en 2024, continúa este año con acciones pedagógicas dirigidas especialmente a niños entre los 8 y 12 años. A través de un videojuego, material para colorear, el cuento “Valentín sin pólvora” y una guía para docentes, la Gobernación busca que los menores lleven el mensaje de prevención a sus familias.

Lea más: Antioquia se quedó sin camas para atender lesionados por pólvora

Además, desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 17 de enero de 2026 se realizará vigilancia intensificada por lesiones con pólvora, intoxicaciones por fósforo blanco y por licor adulterado.

Las autoridades recordaron que el uso de pólvora está restringido y que cualquier manipulación sin los permisos establecidos puede acarrear sanciones económicas, según lo dispuesto en el Código de Policía.

Otro énfasis de la campaña es la protección de los animales domésticos y silvestres, que son altamente sensibles al ruido de la pirotecnia. La Gerencia de Protección y Bienestar Animal advirtió que durante la alborada, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se incrementan entre un 10% y un 15% los casos de muerte súbita en mascotas.

Las autoridades manifestaron que el uso de pólvora genera estrés, ansiedad, desorientación e incluso quemaduras graves en animales, por lo que se recomienda mantenerlos en espacios seguros y evitar su exposición a la pirotecnia.

Desde la Gobernación de Antioquia indicaron que este año esperan poder reducir las cifras reportadas en el último año. En diciembre de 2024, Antioquia cerró el año con 149 personas quemadas, entre ellas 41 menores de edad.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuáles son los artefactos de pólvora que causan más lesiones en Antioquia?
Las autoridades advierten sobre el riesgo de manipulación de artefactos comunes como las chispitas mariposas (frecuentes en menores), los totes, las papeletas y los voladores. La mayoría de las lesiones ocurre al encender o manipular estos elementos sin control.
¿Qué consecuencias legales hay para los padres de menores quemados con pólvora?
Los padres de menores de edad que resulten quemados por pólvora pueden enfrentar sanciones económicas y, en casos graves, la apertura de un proceso de restablecimiento de derechos por parte del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por negligencia.
¿Cómo afectará a los hospitales la alta ocupación de la Unidad de Quemados?
El Hospital San Vicente de Paúl reporta una ocupación del 100% en camas de adultos. Esto implica que, de haber más accidentes graves, los pacientes podrían ser trasladados y atendidos en otras instituciones hospitalarias del país, fuera de Antioquia.

Utilidad para la vida