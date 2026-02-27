Explosivas palabras del técnico Risueño no caen bien en Nacional: “Es el Real Madrid de acá”

El entrenador español Jonathan Risueño vuelve a estar en el centro de la polémica en el fútbol colombiano. El actual técnico del Deportivo Pasto desató controversia tras insinuar que Atlético Nacional sería el “Real Madrid de Colombia” por supuestas ayudas arbitrales.
Una frase que encendió la mecha
La declaración se produjo durante la emisión del programa ‘Bankeados’, de AS Colombia, en un ambiente aparentemente distendido. Mientras el periodista Carlos Alemán comentaba que el Real Madrid vencía 2-1 al Benfica en la Champions League, Risueño soltó una frase que no pasó desapercibida:
“Seguro que están robando”.
El técnico, que se declaró hincha del Valencia y antimadridista “desde que se llevaron a Mijatovic”, en referencia al exjugador montenegrino Predrag Mijatović, no moderó su postura cuando surgió la pregunta inevitable.