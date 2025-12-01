x

Decepcionante: apenas es el primer día de diciembre y ya van 11 quemados por pólvora en Antioquia

En la misma fecha de 2024 se registraron 8 casos en el departamento, tres menos que este año.

  La alborada en Antioquia es un evento tan vistoso como trágico que deja múltiples afectados por pólvora. FOTO: Jaime Pérez
    La alborada en Antioquia es un evento tan vistoso como trágico que deja múltiples afectados por pólvora. FOTO: Jaime Pérez
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
01 de diciembre de 2025
bookmark

A pesar de las campañas anti pólvora que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia han implementado, diciembre empezó con once quemados en cuatro municipios del departamento, tres casos más que los ocurridos en la misma fecha de 2024.

Lea más: Alborada perjudicó el aire y aumentó a siete los quemados por pólvora en Medellín

Medellín es el que más aporta a ese consolidado con siete casos, entre los que destacan tres menores de edad con quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes extremidades del cuerpo: cara, cuello, tronco y manos.

Otros dos corresponden a hombres de 27 y 28 años. El primero, quien observaba la quema de unos voladores, resultó con quemaduras leves en el tronco, y el segundo con afectaciones en mano y pie al manipular un artefacto que contenía pólvora. Los últimos dos casos en la capital antioqueña involucraron a mujeres: una de 20 años y otra de 36. Ambas sufrieron quemaduras de segundo grado en la mano, la primera por manipular pólvora y la segunda, por observar la quema de la misma.

Al Sur del Valle de Aburrá, más precisamente en Envigado, se registró otro caso: una mujer de 28 años quien sufrió una leve afectación mientras observaba.

También, en Bello, reportaron un lesionado: un hombre de 21 años que tuvo que ser amputado en su mano por manipular voladores.

Entérese: Autorizados en Navidad: 412 vendedores informales recibieron el aval de la Alcaldía de Medellín para trabajar en diciembre

En Nechí, subregión del Bajo Cauca antioqueño, hubo dos hombres afectados: uno de 33 años con quemadura de tercer grado y heridas en la cara por manipular luces de bengala, y otro de 27, que mientras lanzaba voladores, sufrió quemaduras de segundo grado en su mano.

Si bien aún no se reportaron intoxicaciones por fósforo blanco o metanol, el llamado de las autoridades es evitar la pólvora a toda costa.

“Insistimos en la responsabilidad ciudadana. Nos reportan tres jóvenes con lesiones por pólvora. Debemos tener conciencia sobre el peligro que representa la manipulación de esta, en especial la detonante”, dijo Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud e Inclusión Social del departamento.

