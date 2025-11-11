Aguaceros en Pueblorrico, Antioquia, provocaron deslizamientos que dejaron tres muertos y dos heridos

Las fuertes lluvias de las últimas horas en el Suroeste antioqueño afectaron al municipio de Pueblorrico, generando múltiples deslizamientos en masa que afectaron propiedades y vías arterias de la localidad. Estos hechos dejaron tres fallecidos y dos personas lesionadas.
Así se conoció en las últimas horas, luego de que se presentaran emergencias en las veredas El Cedrón, La Gómez, La Sevilla, Corinto A y Santa Bárbara por cuenta de los deslizamientos que dejaron más de una decena de viviendas sepultadas bajo la tierra.